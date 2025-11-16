La cuenta regresiva para la Gran Final de Miss Universo 2025 ya comenzó y, mientras las 130 aspirantes completan actividades en Bangkok, la atención del público y de los expertos se concentra en un grupo de candidatas que parecen perfilarse como las máximas contendientes por la corona.

Esta edición del certamen no sólo evalúa belleza y porte, sino también liderazgo, autenticidad y capacidad de impacto social. El desempeño en dichos ámbitos tendrá un peso decisivo en la competencia.

La entrega número 74 de Miss Universo parece ser una de las contiendas más reñidas de los últimos años. A continuación, presentamos a las favoritas que podrían llegar a competir el próximo jueves por el título de la mujer más bella del universo.

¿Quiénes son las favoritas en Miss Universo 2025?

Según expertos, inteligencia artificial y modelos de predicción basados en las interacciones de los usuarios en redes sociales, estas son algunas de las candidatas que más suenan como posibles ganadoras en este Miss Universo 2025:

Fátima Bosch (México): Una de las más mencionadas. En el mundo digital y medios de comunicación la tabasqueña es una de las predilectas. (México): Una de las más mencionadas. En el mundo digital y medios de comunicación la tabasqueña es una de las predilectas. Su enfrentamiento con Nawat Itsaragrisil , exdirector de Miss Universo Tailandia, la puso a prueba y mostró al mundo su autenticidad y carácter. La joven ha sido halagada por defender su dignidad y el público latinoamericano la respalda.

Fátima Bosch ı Foto: IG: @fatimaboschfdz

Stephany Abasali (Venezuela): La modelo ha destacado por su preparación académica, el dominio que tiene del escenario y su gran oratoria.

Manika Vishwakarma (India): La joven de 22 años es otra candidata fuerte que ha captado la atención del público por su elegancia, belleza y preparación en Ciencia Política y Economía.

Ahtisa Manalo (Filipinas): La mujer de 27 años es otra de las favoritas para ganar Miss Universo 2025. Su experiencia en Miss Universo Filipinas 2024 podría suponer una ventaja frente a sus compañeras.

Inna Moll (Chile): La también influencer de 28 años tiene una gran presencia en redes sociales. Recientemente se vio envuelta en polémica debido a que la modelo se sumó a un trend viral de TikTok en el que “inhalaba” maquillaje y, en la siguiente escena, aparecía lista para una pasarela. Figuras populares en su país piden que sea destituida como Miss Chile 2025.

¿Cuándo es la Final de Miss Universo 2025?

La Gran Final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025, en Tailandia, dentro del Impact Challenger Hall del complejo Impact Arena en Bangkok. Por la diferencia de horario, en México la competencia será el jueves 20 de noviembre.