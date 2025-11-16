El reconocido certamen de belleza Miss Universo 2025 vuelve en su edición número 74, esta vez bajo el lema “El poder del amor”. La final de esta competencia tendrá lugar en Bangkok, Tailandia, que fungirá como país anfitrión y dará la bienvenida a 130 participantes provenientes de todas partes del mundo.

El público mexicano espera con ansias saber cuándo podrán ver a la representante del país azteca, Fátima Bosch, en el escenario dejando todo de sí. Te contamos la fecha de la gran final y te mostramos el calendario de actividades del certamen.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2025?

La esperada final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre de 2025 (hora local de Tailandia), es decir, el jueves 20 de noviembre a las 18:00 horas en México.

Calendario de actividades restantes en Miss Universo 2025:

19 de noviembre: Se realizará una competencia preliminar de trajes nacionales, donde las reinas de belleza mostrarán la riqueza cultural y textil de sus países.

21 de noviembre: La gala de coronación en Bangkok, donde el público descubrirá quién es la sucesora de la danesa Victoria Kjaer, actual Miss Universo.

¿En qué ciudades se desarrolló Miss Universo este 2025?

Para esta edición de Miss Universo, el certamen tuvo tres ciudades anfitrionas donde se desarrollaron los eventos y actividades promocionales del concurso de belleza: Bangkok, Phuket y Pattaya.

El desfile de bienvenida se llevó a cabo el 4 de noviembre, seguido de un tour en el que las candidatas del certamen pudieron disfrutar de la cultura y los atractivos de la ciudad de Bangkok.

Además, el pasado 12 de noviembre las jóvenes viajaron a Phuket para disfrutar de la cultura y tradiciones de la ciudad ubicada en Tailandia.

Este fin de semana, las reinas de belleza estuvieron en Pattaya participando en diversas galas y sesiones de fotos. Se espera que en los próximos días las 130 participantes provenientes de todas partes del mundo sean trasladadas a Bangkok nuevamente, pues en pocos días se llevará a cabo la gala de coronación.

Se espera que el altercado entre Fátima Bosch, representante de México, y Nawat Itsaragrisil, exdirector de Miss Universo Tailandia, no le juege en contra a la joven originaria de Tabasco durante el veredicto de los jueces. En redes sociales la comunidad mexicana se mantiene firme y continúa expresando su apoyo y cariño a la modelo.