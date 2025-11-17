Está por llegar la edición 74 de Miss Universo, que se lleva a cabo en Tailandia, país anfitrión del certamen de este año. El evento ocurrirá en el Impact Arena de Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi, una de las sedes más importantes para eventos internacionales en la región.

¿Cuándo es Miss Universo 2025?

Si bien la final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este viernes 21 de noviembre, debido a la diferencia de horario con México, la transmisión oficial para el público mexicano será un día antes, por lo que debes estar atento desde el 20 de noviembre.

Según la organización, el evento se podrá ver a partir del jueves a las 18:00 horas (horario del centro de México) a través del canal oficial de Miss Universo en YouTube, donde se transmitirá la coronación en vivo.

TE RECOMENDAMOS: Pasarela El VIDEO de Fátima Bosch en traje de baño para Miss Universo 2025

Se desconoce si habrán canales nacionales de televisión abierta o plataformas adicionales para seguir el evento. Sin embargo, la transmisión por YouTube permitirá a los espectadores de todo el país para que sigan el certamen desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

Antes de ello, siguen los desfiles y otros eventos donde podemos ver el desempeño de las modelos. En ese sentido, será el 19 de noviembre que se expondrán los trajes nacionales a partir de las 12:00 horas, así como el momento de las preliminares a las 18:00 horas.

Miss Universo 2025 reunirá a más de 120 concursantes de todo el mundo, siendo una de las ediciones más numerosas de los últimos años, que incluye por primera vez a Palestina dentro de la competencia.

La representante de México, Fátima Bosch, se ha convertido en una de las favoritas del público para ganar, gracias a cómo le ha ido en los eventos preliminares. Su imagen, preparación y presencia escénica la han posicionado como una de las participantes más comentadas en redes sociales.