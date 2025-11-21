¡No soportaron! En Tailandia abuchean a Fátima Bosch por ganar Miss Universo 2025 | VIDEOS

Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025, sin embargo, en Tailandia no estuvieron de acuerdo con su triunfo y cuando se dio a conocer que ella se llevaba el título, Impact Arena de Pak Kret se llenó de abucheos.

En redes sociales se difundieron videos de afuera de la Impact Arena de Pak Kret de Tailandia cuando los asistentes no dudaron en abuchear para expresar su descontento sobre el triunfo de la mexicana.

Asimismo en otras grabaciones se puede ver que dentro del recinto, inmediatamente después de que se le entregó la corona a Fátima Bosch el recinto empezó a abuchear a la mexicana.

El influencer Eli Zamora, quien asistió al evento de belleza como parte del público, grabó un video en el que señaló que una vez que ganó Fátima, el ambiente del lugar se comenzó a tornar tenso.

El influencer señaló que el resto de los asistentes lo empezó a atacar y que como contrarrespuesta él se puso la banda de México.

“Todo el mundo está abucheando, pero feo. Y me ando peleando con todo mundo, me vale, quieren pelear, peleamos. Yo pensé que iba a ganar Tailandia, pero ganó México porque Dios así lo quiso. Ni modo, amigos, toca defender a Fátima”, señaló el creador en la plataforma de Instagram.

En el video de Eli Zamora se puede ver a los mexicanos celebrando todos juntos con las banderas de México y gritando: “Sí se pudo” para expresar el apoyo a Fátima Bosch

En redes sociales se desata la polémica

Los usuarios de Internet dividen opiniones, ya que mientras algunos celebran el triunfo de la mexicana, otros más aseguran que la victoria de Fátima Bosch fue comprada.

“Fue un robo amigo acéptalo esa corona fue comprada”, “Porque Rocha así lo quizo y los negocios”, “Esto es una burla y lo sabemos todos”, fueron algunos de los comentarios de las redes sociales.