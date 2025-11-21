¿De dónde es el apellido Bosch de Fátima, la ganadora de Miss Universo 2025?

La mexicana Fátima Bosch se convirtió en la ganadora de Miss Universo 2025 y todo lo que está relacionado con ella causa interés entre los seguidores del certamen de belleza más importante del mundo.

El apellido de Fátima Bosch no es muy común en México, por lo que los usuarios quieren saber de dónde proviene su singular apellido que proviene de países extranjeros.

¿De dónde es el apellido Bosch?

El apellido Bosch es de origen Europeo, específicamente proviene de Holanda y Alemania, aunque también este apellido se puede encontrar en el sur de Francia y en Cataluña.

¿Qué significa el apellido Bosch?

El apellido de Fátima Bosch significa “alguien que vive cerca del bosque“, ya que proviene de la palabra Bösch o Bosch que significa bosque o arbusto.

En la zona del sur de Francia y Cataluña hace referencia al antiguo latín tardío boscus que significa "madera".

¿De dónde es Fátima Bosch?

La modelo y reina de belleza Fátima Bosch es originaria de Tabasco. Sin embargo, su papá Bernardo Bosch y sus abuelos son los que tendrían la herencia europea que legaron a la Miss Universo.

Fátima Bosch vestido de noche ı Foto: Miss Universo / Imagen TV

¿Quiénes son los papás de Fátima Bosch?

Los padres de Fátima Bosch son: Bernardo Bosch Hernández y su mamá, Vanessa Fernández Balboa.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana y complementó sus estudios en instituciones de prestigio como la NABA de Milán y el Lyndon Institute en Vermont, Estados Unidos.

Su trayectoria en el modelaje inició tras coronarse en La Flor de Oro de Tabasco en 2018. En 2025 obtuvo el título de Miss Universo México, logro que la colocó en el centro de la atención pública y generó polémica, ya que varias de sus compañeras no la felicitaron tras su victoria.

En distintas ocasiones, Bosch ha compartido que, a lo largo de su vida, ha enfrentado dificultades para relacionarse. No obstante, su reciente coronación como Miss Universo México 2025 marca un nuevo capítulo, desde el cual busca transmitir un mensaje sobre la importancia de ser auténtico y defender siempre los propios valores.