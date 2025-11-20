La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025

Fátima Bosch es la ganadora de Miss Universo 2025. La modelo fue la representante de México en esta edición del certamen de belleza, que estuvo repleta de momentos dramáticos y polémicos desde el inicio de la concentración.

La polémica de Fátima Bosch en Miss Universo

Este año, Miss Universo se llevó a cabo en Tailandia y en los primeros días del evento, Fátima Bosch dio de qué hablar tras tener un desencuentro con el director tailandés, Nawat Itsaragrisil, quien la llamó tonta y la humilló frente al resto de las concursantes.

Durante la agresión, la tabasqueña expresó su desacuerdo con la manera en la que fue tratada y salió del salón, una acción que mostró las fuertes convicciones de la mujer y su personalidad segura y empoderada.

A partir de ese momento, Fátima se convirtió en la favorita de muchos, pues recordemos que una de las misiones del puesto de Miss en parte es dar un ejemplo positivo a las mujeres, como lo hizo la famosa la no dejarse humillar sin importar el poder que tuviera en la competencia Nawat.

La audiencia también destacó la gran belleza de la joven de 24 años de edad; además, resurgieron videos anteriores en los que muestra gran elocuencia y una personalidad divertida que hizo que muchas personas lograran empatizar con ella.

Su paso por Miss Universo fue bastante complejo, ya que en las preliminares fue duramente criticada por algunas personas gracias a su manera de caminar y la comparaban con otras concursantes que a su parecer, lo hacían mejor. Sin embargo, Fátima demostró tener gran presencia en el escenario y muchos destacaban su intensa mirada como uno de sus elementos más fuertes.

Asimismo, el público le dio méritos a la joven después de que ella reveló que durante la concentración se le enterró un cristal en el pie y a pesar de que han pasado días, le sigue doliendo, por lo que piensa que tiene algún vidrio dentro que hace que caminar sea muy doloroso para ella.

¿Quién es Fátima Bosch?

Bosch es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana, y amplió su formación en reconocidas instituciones como la NABA en Milán y el Lyndon Institute en Vermont, Estados Unidos.

Su carrera en el modelaje comenzó cuando ganó en La Flor de Oro de Tabasco, en 2018 y este 2025 ganó Miss Universo México, lo que la puso en la mira y desató controversia entre el público, pues en dicha victoria, no recibió la felicitación de muchas sus compañeras.

Fátima Bosch ha confesado en el pasado que ha enfrentado dificultades para relacionarse a lo largo de su vida; sin embargo, ahora se ha llevado la corona de Miss Universo 2025 y con ello, conseguirá compartir su mensaje sobre la importancia de ser uno mismo y siempre luchar por tus valores.