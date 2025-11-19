Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, es una de las participantes más destacadas en el concurso de belleza después de su altercado con Nawat Itsaragrisil, con quien tuvo un enfrentamiento al inicio de la concentración.

Después del incidente, incrementó la curiosidad sobre Fátima Bosch y muchos se preguntan quiénes son sus padres que le enseñaron a no quedarse callada y reaccionar cuando algo que le pareciera incorrecto ocurría en su entorno, como demostró en Tailandia.

¿Quiénes son los papás de Fátima Bosch?

La modelo es de una familia originaria de Tabasco, reconocida por su influencia en ámbitos políticos y sociales de la región. Su papá es Bernardo Bosch Hernández y su mamá, Vanessa Fernández Balboa.

Sus padres la han apoyado en su camino a Miss Universo. Además, la joven tiene un hermano que es ingeniero industrial y se llama igual que su papá.

“Estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás”, expresó para un medio sobre ellos.

En febrero de este año, la modelo compartió una foto familiar donde aparecen sus papás y su hermano y en la publicación celebra tres décadas del matrimonio de ellos. “Más que años, más que amor, un ejemplo, happy 30 years de casados“, escribió.

Su papá mantiene su cuenta de Instagram privada y con pocos seguidores, por lo que sabemos que se limita a compartir detalles de su vida con gente que conoce bien.

Se sabe que Bernardo tiene una amplia trayectoria en Petróleos Mexicanos (Pemex). Actualmente se desempeña como Director General de Exploración y Producción, supervisando áreas estratégicas, operativas y de enlace institucional dentro de la empresa, según su perfil de LinkedIn.

Por otro lado, su mamá publica principalmente contenido donde celebra a su hija y comparte los logros recientes de la joven en el mundo de la belleza. Su cuenta de Instagram tiene más de 16 mil seguidores.

Vanessa Fernández es reconocida en Tabasco por participar en diversas actividades culturales y sociales. La reina de belleza ha descrito a su madre como su mayor inspiración y ejemplo a seguir, destacando la influencia que Vanessa ha tenido en su vida personal y profesional desde temprana edad.