La participación de Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, ha generado opiniones divididas entre el público y los seguidores del certamen de belleza, particularmente por su desempeño en la pasarela de traje de baño.

Aunque su traje típico inspirado en Xochiquetzal fue ampliamente elogiado en redes sociales por su riqueza cultural y manufactura artesanal, varios espectadores expresaron su descontento con la manera en que caminó frente al jurado y la audiencia internacional en monokini.

Critican a Fátima Bosch por su desempeño en la pasarela de Miss Universo 2025

Anoche se realizó una nueva etapa de Miss Universo 2025, donde Fátima Bosch participó en la pasarela de trajes típicos y en traje de baño. Aunque el look inspirado en la cultura mexica de la tabasqueña fue elogiado, no pasó lo mismo con el monokini color rojo que usó.

En redes sociales, los comentarios del público mexicano comenzaron a multiplicarse. Uno de los usuarios escribió: “Me van a funar, pero siento que a Fátima le falta en su caminata“.

Mucha gente coincide en que Miss México transmite la sensación de falta de seguridad o entusiasmo en su presentación. Incluso algunos afirman que “camina sin ganas”.

Otro seguidor agregó: “Muy hermosa como siempre, no hay duda, pero la pasarela sigue sin ser lo suyo“. Pese a su evidente belleza, su desempeño sobre la tarima no logró impresionar tanto como se esperaba.

También hubo comentarios contra Fátima Bosch que fueron más directos y contundentes. “Algo me dice que NO vas a ganar... sorry“, escribió un seguidor de la reina de belleza en X, antes Twitter, dejando claro que el desempeño en la pasarela puede afectar seriamente sus posibilidades de éxito en el concurso.

“Te aplaudo muchas cosas, pero jamás te aplaudiré la pasarela tan mediocre“, y “Pasarela??? Jajajaja no amor, estás tiesa. Muy bella y todo, pero por cuerpo y pasarela quedas atrás“, fueron otras críticas que recibió la representante de México en Miss Universo 2025.

Los comentarios contra la tabasqueña indican que la pasarela, tradicionalmente uno de los segmentos más icónicos de Miss Universo, no fue precisamente su punto fuerte. Sin embargo, también hubo personas que señalaron que la joven ha evolucionado desde que inició la competencia y afirmaron que Fátima Bosch se muestra “con más seguridad” en el escenario.

A pesar de las críticas, Miss México continúa siendo de las participantes favoritas del certamen. Por fin, este jueves se dará a conocer quién será la nueva Miss Universo.