Fátima Bosch sufre fuerte accidente antes de la final de Miss Universo: ‘Me duele mucho’ | VIDEO

Fátima Bosch, Miss Universo México 2025, ha recibido fuertes críticas por su caminata en la categoría de traje típico del certamen de belleza. En el momento más álgido de la competencia, ella ha decidido sincerarse sobre un accidente que tuvo recientemente.

Fátima Bosch tiene un grave accidente en el pie

En redes sociales circula un video en el que Fátima Bosch habla con su público de manera directa y contundente. “Traigo un vidrio clavado en mi pie”, declaró la tabasqueña, previo al final de Miss Universo 2025.

“Cuando acabe esto, voy a ir al doctor a revisarme” indicó, al explicar que el incidente ocurrió en Pattaya, ya que en el cuarto en el que se estaba hospedando habían pedacitos de vidrio, al explicar que no sabe cómo es que los mismos llegaron ahí y no fueron limpiados.

De este modo, explica: “Me clavé un pedacito de vidrio. Según yo me lo saqué con una pinza, me curé, pero me duele mucho donde me lo clavé”, comentó. “Yo creo que debe haber algún pedacito por ahí, pero como ya la carne se cerró, no me voy a andar abriendo nada”, añadió.

“Me duele muchísimo cuando piso, Yo ya ahorita no tengo tiempo de ir con el doctor ni nada”, agregó. Además, mencionó que sí le duele bastante y que la herida luce de color morado, aunque sabe que la herida es pequeña.

En redes sociales, no tardaron en reaccionar sobre lo ocurrido y han comenzado a señalar a Nawat como responsable, al señalar que el descuido de los vidrios en el cuarto de un hotel habría sido intencional, esto porque no son detalles que suelan tomarse a la ligera o pasar sin ser reportados.

Te dejamos algunos de los comentarios a continuación:

"No tengo pruebas pero tampoco dudas de que fue intencional“.

“Siempre te pasa algo, Fátima”.

"Sinceramente si parece sabotaje a las demás Misses que son competencia para Venna, ya son demasiadas coincidencias negativas. Y ojo, no digo que sea Venna, pero sí Nawat“.

“Ningún vidrio y ningún Nawat va a opacar su brillo asi que a darle“.

“Qué pena, eso crea una desventaja para ella”.