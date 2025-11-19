La edición 2025 de Miss Universo en Bangkok, Tailandia, se ha convertido en una de las más polémicas de los últimos años. Además del incidente entre Nawat Itsaragrisil, exdirector de Miss Universo Tailandia, y Fátima Bosch, representante de México, un nuevo escándalo envuelve al concurso.

A pocos días de la Gran Final, el certamen ha recibido críticas y denuncias de irregularidades, además de la sorprendente renuncia de uno de sus jueces oficiales, el músico y compositor Omar Harfouch, quien abandonó su puesto señalando presuntas prácticas fraudulentas dentro del concurso.

Él es Omar Harfouch, juez que renunció a Miss Universo 2025 por supuestos fraudes

A través de una publicación en redes sociales, Omar Harfouch, quien fuera uno de los jueces oficiales de Miss Universo 2025, anunció que no permanecerá más en el concurso. Del mismo modo, reveló los motivos detrás de esa decisión.

“He decidido renunciar a mi papel como juez final en Miss Universo 2025, y siento que es importante explicar por qué”, inicia el texto.

Omar Harfouch señaló que se seleccionó a 30 reinas de belleza que serán las finalistas, algo ilegal, pues fue secreto y no se siguieron las reglas de Miss Universo 2025.

“Dos días antes de la final, se llevó a cabo una votación secreta para preseleccionar a 30 concursantes de los 136. Esta votación fue llevada a cabo por personas que no son miembros oficiales del jurado, incluido yo. Hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes son los 30 seleccionados, excepto un individuo que tiene los resultados. Esta misma persona está afiliada a una organización nacional de un país participante, lo que es un claro conflicto de intereses”, explicó.

Como segundo motivo, comentó que mentir no se alinea con sus valores personales y no quería ser parte de este proceso ilegítimo.

“No podía estar ante el público y las cámaras de televisión, fingiendo legitimar un voto en el que nunca participé. Algunos de los países eliminados por este proceso podrían estar en guerra, ser discriminados o geopolíticamente sensibles. Los espectadores asumirían que el jurado tomó estas decisiones, y no puedo asumir la responsabilidad por un proceso en el que no participé. Fingir lo contrario sería deshonesto”, sostuvo.

Y no es el único caso, pues otro juez, Claude Makélélé, renunció por “razones personales imprevistas”. No ofreció más explicaciones, sin embargo, su abrupta salida de Miss Universo 2025 coincide con la de Omar Harfouch, lo que ha generado especulación sobre la legitimidad de la competencia.

¿Quiénes integran este grupo secreto que denuncia Omar Harfouch?

Omar Harfouch dio a conocer más tarde que Raúl Rocha y la organización Miss Universo reconocieron en un comunicado oficial la existencia de una entidad secreta llamada “Más allá de la Corona”. El exjuez del certamen afirmó que dicho grupo eliminó a 100 concursantes en la ceremonia de clausura; agregó: “considero que esto es ilegal”.

¿Quién es Omar Harfouch?

Omar Harfouch es un empresario, pianista y compositor franco‑libanés nacido en 1969 en Trípoli, Líbano. En el ámbito empresarial es conocido por dirigir un grupo de medios en Ucrania (Supernova) y es propietario del canal de televisión HDFashion & LifeStyle y de la revista francesa Entrevue.