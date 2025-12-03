Miss Universo asegura que Rodrigo Goytortua no es su ex CEO

El nombre de Rodrigo Goytortua Ortega ha llamado la atención en redes sociales desde hace unas semanas. El sujeto se identificó ante los medios de comunicación, así como en sus redes sociales, como ex CEO de Miss Universo México.

Además, señaló que la corona del certamen este 2025 representó un “regalo” o una “compensación” vinculada a los intereses de Raúl Rocha, dueño de la mitad de Miss Universo.

En respuesta a las declaraciones que han circulado en distintos medios, la Organización Miss Universo (MUO por sus siglas en inglés) salió a ofrecer aclaraciones oficiales sobre el tema y aseguró que Goytortua no es su ex CEO.

Rodrigo Goytortua ex CEO de Miss Universo ı Foto: IG rodrigo_goytortua

A través de un comunicado, la Organización Miss Universo aseguró que Goytortua no fue su CEO, aunque él se presenta así.

“El Sr. Rodrigo Goytortua Ortega nunca ocupó el cargo de CEO ni ningún puesto directivo dentro de Miss Universe o Miss Universe México", señaló la MUO.

Del mismo modo, la organización aclaró que el hombre prestó servicios temporales como proveedor externo, mediante la empresa “Apatayana Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable”, misma que fue “contratada por una sociedad intermediaria”, señalaron.

Agregaron que los servicios prestados por Rodrigo Goytortua “se llevaron a cabo entre agosto y diciembre del año 2023, mismos de los cuales jamás desempeñó funciones de dirección de Miss Universe México”.

Aseguraron que las declaraciones del empresario sobre Miss Universe en diversos medios de comunicación sólo tienen “la intención de dañar la imagen pública de la marca y provocar una serie de detrimentos para elevar su propia visibilidad”, se expresó en el comunicado.

El hecho de que Goytortua no es ex CEO de Miss Universo es avalado por la ley, revelaron, pues él “no pudo acreditar una relación laboral con Miss Universe en el Expediente judicial 296/2024 del Noveno Tribunal Laboral Federal”.

Miss Universe Organization advirtió que no dudará en emprender las acciones legales correspondientes contra las personas o medios que difundan información falsa que dañe la reputación de la organización.

Para finalizar, la organización exhortó a los medios de comunicación a corroborar la veracidad de los datos antes de difundirlos públicamente.

MUO Comunicado sobre Rodrigo Goytortua ı Foto: Especial

¿Cuáles han sido las declaraciones de Rodrigo Goytortua, quien se nombraba ex CEO de Miss Universo?

Antes de la final de Miss Universo 2025, Rodrigo Goytortua, quien señalaba que era ex CEO de Miss Universo México, afirmó en una entrevista de radio que la representante mexicana se alzaría con la corona. Dijo que que existían intereses personales de Raúl Rocha Cantú detrás del resultado.

El también modelo señaló que durante su gestión presenció diversas irregularidades en el certamen, lo que le permitió anticipar el desenlace.