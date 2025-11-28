Exhiben a Raúl Rocha por llamar ‘gordas’ a las participantes de Miss Universo

Más información se revela en torno a Miss Universo 2025 y el empresario Raúl Rocha, quien es dueño parcial del certamen. Ahora, se filtró que el mexicano llamó “gordas” a las participantes del concurso de belleza y aseguró que estaban “para puro raiting”.

Raúl Rocha llamó ‘gordas’ a las participantes de Miss Universo

Esto se reveló en un expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) integrado contra el regiomontano por delitos de tráfico de drogas, armas y ‘huachicol’. Se interceptó una llamada de Raúl Rocha en donde habla con un sujeto identificado como Jacobo Reyes.

El empresario Raúl Rocha Cantú y la mexicana Fátima Bosch, en imagen de archivo ı Foto: Especial

De este modo, se exhibe que el empresario fue grabado en una sala de juntas donde descalifica a los participantes de Miss Universo. “Se advierte que la persona identificada como Jacobo Reyes León, tiene comunicación constante con una persona a quien se identifica como Raúl Rocha, por lo que tomando en consideración el evento 256 citado en párrafos precedentes, en donde se refiere que Raúl fue grabado en su sala de juntas exhibido en las redes sociales porque dijo que las Miss Universo eran gordas”, expone el documento.

Otras conversaciones que obtuvo la FGR habla del incidente identificado como ‘evento 256′ donde se habla de posibles sobornos relacionados con el certamen. “Me pidió un favor Raúl, ya ves que lo grabaron en su sala de juntas y lo exhibieron, por lo que pidió el apoyo para que la municipal lo pusiera a disposición del calificado, mencionando que Raúl iba a pagar un millón 200 pesos y que le dio flojera ir”, se registró en la transcripción.

Fue este miércoles que la FGR confirmó la carpeta de investigación en la que se incluye al dueño del concurso de belleza, acusado ahora por los delitos de ‘huachicol’ y tráfico de armas para el narcotráfico.

Hace unas semanas, Rocha evadió la orden de aprehensión en su contra tras apegarse al programa de testigos protegidos de la Fiscalía General de la República. La orden fue emitida el pasado 15 de noviembre por los delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas para el Cártel del Golfo y el grupo Sombra de Veracruz, así como “huachicol” desde Guatemala.