Aseguran que Fátima Bosch podría perder su corona como Miss Universo

La modelo tabasqueña Fátima Bosch se encuentra en el ojo del huracán, pues su victoria en Miss Universo 2025 se ha visto eclipsada por las críticas y rumores de un supuesto fraude que habría llevado a su coronación en el reconocido certamen internacional.

Ahora, el paparazzi Jordi Martín, quien saltó a la fama por seguir la vida personal de Shakira, se sumó a la polémica de Miss Universo y aseguró que Fátima Bosch podría perder su título de belleza en medio del caos.

Esto ocurrió durante una entrevista entre el periodista de espectáculos y Omar Harfouch, ex juez del importante certamen. El reportero informó de manera contundente que el pianista le informó sobre el futuro de Raúl Rocha y de la modelo.

En ese sentido, el músico aseguró que en los próximos días, ambas personalidades dejarán de lado Miss Universo, en medio de la polémica. “Fíjate lo que se viene en los próximos días, que la cosa está tan tensa que como yo voy a destapar todo esto y hay más miembros del jurado y están dimitiendo las misses”, contó.

“Raúl Rocha creo que va a dimitir en los próximos días, que Fátima Bosch también va a renunciar a la corona y que seguiría la danesa, la que ganó en 2024 hasta 2026”, dijo, a pesar de que el lugar lo tendría que tomar Veena, la primera finalista.

Según su información, esto sucede para evitar que las autoridades abran una investigación contra el empresario mexicano: “Temen que en Estados Unidos se abra una investigación, porque Miss Universe es norteamericana, y temen que esto acabe al final en un tema jodido para Raúl Rocha que le puede acabar en un problema serio. Omar Harfouch ayer me dijo: ‘Ojo que los próximos días van a ser clave’”.

Jordi Martin también comentó que algunas candidatas anónimas le comentaron sus dudas sobre la veracidad del pleito entre Nawat y Fátima al inicio de la concentración.

Indicó que para ellas estuvo pactado tal problema para disminuir las sospechas de un supuesto arreglo para llevar a la tabasqueña al triunfo. Cabe mencionar que de momento, todo esto es mera especulación.