Fátima Bosch acusa odio y hasta amenazas tras ganar Miss Universo

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 generó una ola de violencia digital que la mexicana decidió evidenciar sin reservas. En sus redes sociales, la reina de belleza compartió capturas de pantalla con insultos, amenazas de muerte y ataques dirigidos a su familia. Entre los mensajes se leen frases como “espero que tú y tu familia mueran mañana”, “mereces que te maten” o “qué asco me das, idiota”.

En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, respondió con firmeza: “Aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres del mundo que represento”. Subrayó que la violencia contra las mujeres no siempre es física: también se manifiesta como odio digital, campañas de desprestigio y agresiones emocionales destinadas a anular su dignidad.

EL DATO: LOS JUECES Omar Harfouch, Claude Makélélé y Camilla di Borbone delle Due Sicilie renunciaron al concurso causando polémica.

También expresó: “Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar”.

Reiteró que usará su corona como una plataforma de denuncia: “Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”.

En medio de esta tormenta mediática, el padre de la reina de belleza, Bernardo Bosch Hernández, difundió un comunicado en el que rechazó versiones que lo vinculan con presuntos favores, negocios o influencias en el certamen. Aclaró su trayectoria de 35 años como servidor público, incluidos más de 27 en Pemex, y recordó que en 2019 el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló una sanción en su contra por carecer de sustento legal.

“Todo lo relacionado conmigo en torno al certamen es absolutamente falso y carente de rigor periodístico”, afirmó. Precisó que conoció al empresario Raúl Rocha Cantú —coaccionista de la organización— el 13 de septiembre de 2025, durante Miss Universo México en Guadalajara.

Mientras Bosch enfrenta el odio digital, la estructura del certamen vive su propia crisis. Un tribunal de Bangkok emitió una orden de arresto contra Anne Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por presunto fraude cercano a un millón de dólares tras no presentarse a una audiencia, informaron medios de aquel país.

El caso judicial señala que ella y su empresa JKN Global Group habrían presentado información financiera falsa en 2023 y mantenido registros contables irregulares en 2024, justo en el periodo en que vendió el 50 por ciento de las acciones a Rocha Cantú.

Aunque este proceso no está vinculado directamente con la polémica por la elección de Bosch, la coincidencia temporal amplifica las sospechas y expone un entramado de intereses económicos y disputas de poder.

Entre amenazas, señalamientos falsos y una investigación internacional que golpea a la cúpula del certamen, el escándalo que rodea a Miss Universo.