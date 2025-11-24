Tailandeses se burlan de Fátima Bosch con VIDEO ofensivo

A varios días de la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo, no termina la polémica en torno a la victoria de la modelo mexicana frente a las representantes del resto de los países que participaban en el certamen de belleza.

Se han hecho virales los videos en donde tailandeses se burlan de Fátima Bosch con videos ofensivos y crueles que han desencadenado opiniones negativas entre la audiencia mexicana, quienes han interpretado su ‘humor’ como una expresión de machismo y xenofobia.

Y es que el triunfo de la modelo ha sido opacado por quienes aseguran que la mujer no se merecía obtener el reconocimiento como Miss Universo este año, ya que incluso aseguran que hubo fraude contra otras competidoras como la representante de Costa de Marfil o la de Tailandia.

Burlas de tailandeses a Fátima Bosch

Hombres tailandeses aparecen personificando a la ganadora mexicana y replican de manera burlesca el momento de la coronación donde le ganó a Veena. Uno de los clips más virales es donde un actor aparece disfrazado de la modelo mexicana y simula labores domésticas.

En la coronación, podemos ver al hombre posar con la corona hasta que se cae y entonces entran otras personas con vestidos que llevan ollas en las manos y empiezan a gritar mientras chocan los utensilios de cocina.

De este modo, el sujeto insiste en el estereotipo de calificar a las mujeres mexicanas como trabajadoras domésticas, como se llega a mostrar a la fecha en contenido tradicional.

Y es que en Tailandia esperaban la victoria de Veena, quien destacó a través de los años por sus varios intentos de representar a su país, ya que estuvo varios años en los primeros lugares de Miss Tailandia sin conseguir el título.

Aunque algunos sectores en Tailandia criticaron el comportamiento de sus connacionales, usuarios en México reiteraron que a pesar de los ataques en redes sociales, nada alterará el resultado de que Fátima Bosch es Miss Universo 2025, un reconocimiento que la acompañará hasta la siguiente edición del concurso.