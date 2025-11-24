Miss Costa de Marfil renuncia a su título tras triunfo de Fátima Bosch: ‘Debo ser fiel a mis valores’

Olivia Yacé, Miss Universo Costa de Marfil, ha anunciado su salida del certamen de belleza, a días de la coronación de Fátima Bosch como la ganadora en la edición que se llevó a cabo en Tailandia.

A través de un comunicado, Miss Costa de Marfil 2025 se convirtió en la quinta finalista de Miss Universo este año. Si bien muchos la veían como la ganadora, al final fue Fátima Bosch, la representante mexicana, quien ganó la corona.

Miss Costa de Marfil renuncia a Miss Universo

La representante compartió un comunicado extenso, en el que habló de lo agradecida que estaba con la experiencia que vivió en el certamen de belleza, pero donde indica que ha decidido alejarse de la organización del mismo por mantener sus valores intactos.

“Como representante de Costa de Marfil en el certamen Miss Universo 2025 en Bangkok, fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero para continuar por este camino, debo seguir siendo fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”.

Yacé aclaró que asimismo dejaba su título de Miss África y Oceanía: “Con el corazón lleno de gratitud y un profundo respeto, anuncio por la presente mi renuncia a título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo”, dijo.

Olivia manifestó que su prioridad siempre serían los valores que ha tenido como persona y embajadora de belleza. “A lo largo de mi trayectoria como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación, sin embargo, para alcanzar plenamente mi potencia debo permanecer firmemente anclada en mis valores, principios rectores que pavimentan el camino hacia la excelencia”.

“Como dije sobre el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas. Les animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, agregó.

En un momento, Olivia Yacé pidió a las comunidades negras y africanas que no dejen de buscar oportunidades y abran el camino para el resto: “Hago un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: sigan entrando en espacios donde no se les espera. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que vendrán después de nosotros, Que nadie defina quiénes somos ni limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, sentenció.

De manera escueta, la representante de Costa de Marfil felicitó a Fátima Bosch: “También quiero extender mis felicitaciones a la nueva Miss Universo. Deseo igualmente una pronta recuperación a Miss Universo Jamaica y le envío todo mi cariño”, dijo.