A días de la fuerte caída que tuvo Miss Jamaica durante la gala preliminar de vestidos de noche en Miss Universo 2025, el equipo de Miss Jamaica dio una actualización sobre el estado de salud de la Dra. Gabrielle Henry.

La modelo de 28 se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su familia ya se trasladó a Tailandia, donde se realizó el certamen. Esto se sabe del diagnóstico y sobre su condición actual.

Miss Jamaica está en cuidados intensivos tras caída: ‘No está tan bien como esperábamos’

El equipo de Miss Universo Jamaica dio a conocer a través de un comunicado de redes sociales el estado de salud de su representante. La organización reveló que la Dra. Gabrielle Gabby Henry permanece hospitalizada en Tailandia, donde ocurrió el accidente.

También se dio a conocer que su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, y su madre, Maureen Henry, se encuentran en Tailandia.

“De acuerdo con el Dr. Henry-Samuels, ‘Gabby no está tan bien como habríamos esperado, pero el hospital continúa tratándola como corresponde’”, reportó el equipo.

Además, se indicó que el personal médico ordenó que Miss Jamaica tendrá que permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante un mínimo de siete (7) días.

“Durante este momento profundamente difícil, la Organización de Miss Universo Jamaica está pidiendo seriamente a los jamaiquinos en casa y en toda la diáspora para que continúen manteniendo a Gabrielle en sus oraciones”, continuó la organización.

“También alentamos a los amigos, seguidores y buenos deseos en todo el mundo a unirse para levantarla en amor, fuerza y esperanza. Respetuosamente pedimos al público y a los usuarios de las redes sociales que eviten compartir comentarios negativos, información errónea o especulaciones que puedan causar mayor angustia a la familia.

Para finalizar, la organización solicitó al público sensibilidad y privacidad para la familia de Miss Jamaica en este difícil momento.

Mensaje sobre estado de salud de Miss Jamaica ı Foto: IG @officialmissuniversejamaica

La dura caída de Miss Jamaica en Miss Universo 2025

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025 desfilaba con seguridad por la pasarela preliminar el pasado 18 de noviembre, luciendo un elegante vestido de noche en tono naranja. Sin embargo, Gabrielle Henry cayó desde el escenario, sin alcanzar a reaccionar ni protegerse con las manos.

El público de la gala reaccionó con gritos de sorpresa. En los videos compartidos en TikTok y X, antes Twitter, se aprecia cómo el equipo de producción corre hacia el lugar del accidente para luego trasladar a la participante en una camilla.