El triunfo de la representante de México, Fátima Bosch, en Miss Universo 2025, que se realizó en Tailandia esta noche, ha sido uno de los más celebrados por el público nacional.

Sin embargo, no es la única corona que las reinas de belleza del país azteca han traído a casa. Aunque Estado Unidos es la nación que se posiciona como líder, con nueve triunfos en el certamen, la república mexicana también ha destacado.

Conoce cuántas veces ha ganado México en Miss Universo, el concurso más popular del mundo.

¿Cuántas veces ha ganado México en Miss Universo?

México ha resultado vencedor en cuatro ocasiones, incluyendo el triunfo de Fátima Bosch este 2025. A continuación, te presentamos a las otras tres representantes del país que son consideradas las mujeres más bellas del universo.

Lupita Jones, Miss Universo 1991

Lupita Jones, nacida el 6 de septiembre de 1967 en Mexicali, Baja California, se convirtió en la primera mexicana en ganar el título de Miss Universo, coronándose el 17 de mayo de 1991 en Las Vegas. Su victoria marcó un antes y un después en la historia del país dentro de los certámenes internacionales.

Tras finalizar su reinado, Jones fundó Nuestra Belleza México, una organización encargada de preparar y enviar representantes mexicanas a concursos internacionales durante más de 25 años. Además, pudo desarrollar una carrera destacada como autora, conferencista y activista en pro del empoderamiento femenino.

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010

Ximena Navarrete nació el 22 de febrero de 1988, en Guadalajara, Jalisco. Obtuvo el título de Miss Universo 2010 el 23 de agosto de 2010 en Las Vegas; con ello se convirtió en la segunda representante de México en lograr esta corona.

Su triunfo impulsó su carrera en el mundo del entretenimiento, donde trabajó como imagen de múltiples marcas internacionales, además de incursionar en telenovelas y programas de televisión.

Ximena también ha participado en iniciativas sociales relacionadas con la nutrición infantil y el empoderamiento de la mujer.

Andrea Meza, Miss Universo 2021

Andrea Meza, nació el 13 de agosto de 1994 en Chihuahua, Chihuahua, es una ingeniera en software, modelo y activista mexicana. Fue coronada Miss Universo 2021 el 16 de mayo de 2021 en Hollywood, Florida, convirtiéndose en la tercera mexicana en obtener el título.

Su reinado se distinguió por su defensa de los derechos de la mujer, la salud mental y la igualdad de género. La modelo también ha trabajado con campañas internacionales contra la violencia y en favor de comunidades vulnerables.

Antes de Miss Universo, además de coronarse como Miss México, ganó Miss Mundo América, por lo que ya tenía experiencia en este tipo de certámenes. Actualmente trabaja en el ámbito de los medios de comunicación como presentadora de concursos de belleza, en la moda y continúa con su labor como portavoz de diversas causas sociales.