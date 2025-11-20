¿Quién ganó Miss Universo 2025?

La mexicana Fátima Boch se alzó con el título de Miss Universo 2025. La representante de México obtuvo la corona este 20 de noviembre, durante una ceremonia celebrada en el Impact Challenger Hall de Tailandia, donde miles de admiradores se reunieron para presenciar el espectáculo que reunió a algunas de las mujeres más bellas del planeta.

La modelo se coronó como la sucesora de Victoria Kjaer, Miss Universo 2024 originaria de Dinamarca. El anuncio del triunfo estuvo lleno de emoción y emotividad, luego de una edición del certamen llena de atropellos y polémicas.

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 ı Foto: Miss Universo

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025

Luego de que más de 120 candidatas provenientes de unos 130 países llegaran a tierras tailandesas para competir por la corona desde inicios de este noviembre, por fin se anunció a la nueva Miss Universo.

Bajo el lema “El poder del amor”, se nombró a Fátima Bosch como la ganadora del certamen, lo que significa que es la mujer más destacada del mundo. La modelo recibió la corona de manos de la reina saliente, Victoria Kjaer Theilvig.

Pese a que Tailandia se encuentra en un momento de luto nacional por la muerte de la Reina Madre Sirikit, Miss Universo 2025 mantuvo su característico ambiente de celebración, aunque se adaptaron algunas actividades para respetar el contexto institucional y cultural.

La ceremonia de coronación tuvo lugar en el Impact Challenger Hall, también conocido como Impact Arena, en Pak Kret, provincia de Nonthaburi (en el área metropolitana de Bangkok, Tailandia ). Además, millones de personas pudieron vivir este emocionante momento a través de la transmisión en vivo del evento.

#missuniversemexico2025 | 👑 Así se vivió el momento exacto en el que Fátima Bosch se coronó como ganadora del certamen Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia 💋#MissUniverse #MissUniverse2025 #fatimabosch https://t.co/ELzU6FTvvX pic.twitter.com/v1CNmC6yVR — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 21, 2025

El evento fue conducido por Steve Byrne, quien estuvo acompañado de las exreinas de Miss Universo Dayanara Torres (1993) y R’Bonney Gabriel (2022). Jeff Satur, el cantante y actor tailandés, impactó al público con un espectáculo artístico.

Así es la corona de Miss Universo 2025

La corona de este año fue llamada Lumière de l’Infini (La luz del Infinito) y presenta un diseño completamente renovado en comparación con la pieza de 2024, que estaba elaborada con zafiros. Para la 74° edición de Miss Universo, este símbolo busca reflejar la fortaleza, el resplandor y la energía que habitan en cada mujer.

El diseño está hecho en tonos dorados e incorpora elementos inspirados en la naturaleza de Filipinas. Sus rayos adornados con diamantes representan la luz y el fuego solar, mientras que los eslabones bañados en oro evocan la espuma del mar y la fuerza del viento.