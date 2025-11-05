¿Quién es Victoria Kjaer, la actual Miss Universo, y de dónde es?

Victoria Kjaer Theilvig o sólo Victoria Kjaer, es la ganadora del título Miss Universo 2024. La joven ha destacado por su belleza y sus fanáticos aseguran que es una “muñeca Barbie” humana.

Conoce aquí qué país representa con orgullo y su trayectoria en el mundo del modelaje.

¿Quién es Victoria Kjaer, actual Miss Universo, y de dónde es?

Victoria Kjaer, de Dinamarca, ganó la edición 2024 de Miss Universo, que tuvo lugar en la Ciudad de México. Su victoria fue histórica, pues se convirtió en la primera danesa en lograr dicha corona.

Victoria nació el 13 de noviembre de 2003 en Søborg, una localidad en la región de Copenhague, Dinamarca. De acuerdo con sus propias declaraciones, desde joven demostró gran interés por el mundo del baile y la pasarela, así que se formó como bailarina profesional y comenzó a involucrarse en concursos de belleza desde que era una adolescente.

Además, la actual Miss Universo realizó estudios académicos en negocios, marketing y también mostró interés en la neurociencia en la universidad.

Trayectoria de Victoria Kjaer como reina de belleza

La trayectoria de Victoria Kjaer en certámenes de belleza incluye haber participado en competiciones internacionales antes de Miss Universo. Formó parte de Miss Grand International 2022, donde logró clasificar al top 20, lo cual le dio visibilidad para el certamen de Miss Universo de 2024.

Victoria fue coronada ganadora tras competir frente a más de 120 participantes el año pasado. La edición número 73 del certamen Miss Universo se realizó en la Arena Ciudad de México, en Ciudad de México.

El certamen tuvo cinco finalistas. Ellas fueron:

Miss Nigeria: Chidimma Adetshina .

Miss México: María Fernanda Beltrán.

Miss Tailandia: Suchata Chuangsri.

Miss Venezuela: Ileana Márquez.

Miss Dinamarca: Victoria Kjaer.

En última instancia, Victoria compitió contra Chidimma Adetshina, Miss Nigeria, resultando ganadora. La danesa fue coronada por Sheynnis Palacios, Miss Nicaragua y ganadora de Miss Universo 2023.

Victoria Kjaer respalda a Fátima Bosch en Miss Universo

La actual Miss Universo, Victoria Kjaer, manifestó su apoyo total a Fátima Bosch tras el conflicto que la representante mexicana enfrentó con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, durante un encuentro con las concursantes, en Tailandia.

Por medio de sus redes sociales, la joven danesa de 21 años publicó un mensaje en el que reconoció el coraje de Fátima y subrayó la relevancia de mantener la dignidad y alzar la voz frente a actitudes irrespetuosas.

Su pronunciamiento fue recibido con numerosos comentarios positivos, destacando su empatía y solidaridad hacia la mexicana en medio de la controversia que surgió previo a la final de Miss Universo.