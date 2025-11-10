Miss Universo: ¿Quién es George Figueroa y por qué lo detuvieron en Tailandia?

¿Quién es Jorge Figueroa y por qué lo detuvieron en Tailandia?

En los últimos días, se reveló que varios maquillistas mexicanos fueron detenidos en Tailandia después de que Nawat Itsaragrisil levantó una denuncia. El director de Miss Universo en Tailandia fue quien hace poco tuvo un fuerte enfrentamiento con Fátima Bosch e insultó a la Miss México.

¿Por qué detuvieron a George Figueroa?

Ahora, se ha confirmado que entre los detenidos se encuentra George Figueroa, quien es director de Miss Universo México. Esto fue confirmado por la actriz Martha Cristiana, quien detalló que la organización de Miss Universo México tiene fracturas desde hace años con otros.

Se dice que Nawat acudió con las autoridades para exponer que una empresa ligada al certamen estaba incurriendo en prácticas ilegales. Esto ya que en Tailandia, no están permitidos los juegos de azar, pero había una empresa de juegos en línea que patrocinaba al concurso de belleza.

Martha Cristiana comentó: “No me parece que sea una casualidad que yo en su momento le haya dicho a Raúl Rocha ‘va a ser bien difícil que la organización deje de tener conflictos con todo el mundo’, porque ya se había generado una ruptura muy estruendosa con Guadalupe Jones”, recordó.

En ese sentido, mencionó que los problemas en la organización persisten por haber elegido mantener a Figueroa al frente: “Hay una persona que yo le llamo, en su momento, ‘la manzana podrida’. Ese momento estaba generando problemas con muchas reinas que querían inscribirse en el proyecto y que no nos la estaban tratando bien. Les estaban faltando al respeto y esa persona es Jorge Figueroa”, dijo.

¿Quién es Jorge Figueroa?

Es poco lo que se sabe del director, ya que él mismo ha mencionado que no suele buscar las cámaras para si mismo. Sin embargo, ganó popularidad en el mundo del espectáculo con su talento como maquillista y asesor de imagen para celebridades, entre ellos Lucerito Mijares, Anette Cuburu, entre otros.

En 2017 incursionó en los concursos de belleza y en 2024 fue nombrado director de Miss Universo México. Desde entonces, ha enfrentado varias polémicas.

Una de las más fuertes es la de Miss Quintana Roo 2025, quien señaló al director de Miss Universo México de fomentar la violencia física, agresiones y discriminación entre las participantes del certamen de belleza.