A lo largo de la historia de Miss Universo, han sido cuatro las ocasiones en las que México ha conseguido llevarse la corona, después de que este 2025, Fátima Bosch se alzara con la victoria después de ser el centro de algunas polémicas en el certamen de belleza.

Ellas son las mexicanas que han ganado Miss Universo

Lupita Jones (1990)

María Guadalupe “Lupita” Jones Garay hizo historia al convertirse en la primera mexicana coronada en Miss Universo, también siendo la primera en ganar un certamen de belleza internacional de gran importancia.

Tras su reinado, se mantuvo cerca de la industria de la moda y el modelaje, siendo por años la directora de Nuestra Belleza México, donde se elegían a las representantes mexicanas para Miss Universo , Miss Mundo y Miss Internacional. Fue en 2023 que quedó fuera de Miss Universo, al ser reemplazada por Cynthia de la Vega.

TE RECOMENDAMOS: Dividen opiniones Tunden a Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres por conducción de Miss Universo 2025

@chismeuniversal Revivimos el histórico momento en que Lupita Jones se coronó como la primera Miss Universo mexicana en 1991. Un instante que quedó grabado en la memoria de todo México y en la historia de los certámenes de belleza. 🇲🇽💐 #lupitajones #missuniverso #mexico🇲🇽 #historia #viral ♬ sonido original - ChismeUniversal

Ximena Navarrete (2010)

La mujer nació en Guadalajara, Jalisco. Comenzó a modelar a nivel local, a la edad de dieciséis años en la Agencia de Modelos de una de sus tías y su Miss Universo se llevó a cabo en Las Vegas, Nevada.

Navarrete viajó alrededor del mundo, realizando 58 viajes por 35 países en total. Después de ello, obtuvo una carrera larga como modelo, lo que la llevó a volver a portar la corona en 2012 a petición de Donald Trump, quien era dueño del concurso.

Andrea Meza (2020)

La modelo y presentadora Alma Andrea Meza Carmona ganó el concurso en el año 2020. Participó en varios concursos de belleza incluyendo Miss México 2017 y Mexicana Universal 2020.

Oriunda de Chihuahua, su edición se llevó a cabo en Florida, después de ser pospuesta desde el otoño de 2020 hasta mayo de 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Pasó a la historia como la modelo con el reinado más corto, ya que estuvo 210 días con la corona.

Fátima Bosch (2025)

Nacida en Tabasco en el año 2000, Bosch recibió este 2025 la cuarta corona de Miss Universo para México. La modelo y reina de belleza destacó durante la concentración por mucho más que su belleza y elocuencia.

Fue su pelea con el director de Miss Universo Tailandia, Nawat, que la mujer dio de qué hablar al no quedarse callada de lo que consideró una falta de respeto, un detalle que muchos han tomado como una muestra de fortaleza y convicción, que convirtieron en Fátima en un ícono.