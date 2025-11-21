Sheinbaum felicita a Fátima Bosch por ganar Miss Universo; la reconoce por levantar la voz ante injusticias

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Fátima Bosch, mexicana ganadora del certamen Miss Universo, a quien además le reconoció ser una mujer que “alza la voz ante la injusticia”.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal se refirió al triunfo de la mexicana, originaria de Tabasco, y señaló que lo que más destaca, más allá de la coronación, es que la participante connacional haya denunciado públicamente una situación que consideró injusta.

Sheinbaum señaló que el certamen “siempre deja espacio para cuestionamientos”, pero subrayó que lo relevante del caso fue la actitud de la joven tabasqueña. “Me gustó que levantara la voz”, afirmó la mandataria.

TE RECOMENDAMOS: Mañanera del Pueblo Anuncia Presidenta Sheinbaum gira de fin de semana

Lo anterior después de que Bosch sufriera un insulto por parte de una autoridad del certamen, lo cual provocó indignación y una fuerte respuesta de la concursante.

La presidenta explicó que la reacción de Bosch refleja la importancia de defenderse frente a cualquier acto que vulnere derechos.

Aseguró que su reacción inspira a otros jóvenes y ejemplifica la necesidad de expresarse con firmeza. “Es un ejemplo para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres”, dijo.

De acuerdo con la presidenta, su mensaje “es un ejemplo de que cuando hay una injusticia… hay que levantar la voz”, insistió.

El certamen internacional se desarrolló entre polémicas: varios jueces renunciaron, algunas concursantes abandonaron la competencia y una participante fue hospitalizada, lo que generó críticas hacia la organización.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am