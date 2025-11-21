Ella es la tía de la Miss Universo Fátima Bosch que fue presidenta del Senado

La mexicana Fátima Bosch Fernández se coronó como la ganadora del certamen de belleza Miss Universo 2025, desde las primeras fases del concurso ella llamó la atención por ser una mujer que alza la voz ante las injusticias.

La modelo está rodeada de una familia que la apoya, ya que sus seres queridos estuvieron con ella todo el tiempo dándole soporte como lo fueron sus papás, su hermano Bernardo Bosch y también su tía Mónica Fernández Balboa, quien es una reconocida política mexicana.

¿Quién es Mónica Fernández Balboa, tía de Fátima Bosch?

Mónica Fernández Balboa tiene una amplia trayectoria en la política mexicana. De acuerdo con su biografía estudió Ciencias Políticas en la UNAM, además estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara y Lengua y Civilización Francesa e Historia del Arte en la Universidad Sorbonne de París, Francia.

Inició su carrera en 1992 política como jefe de departamento de Operaciones en la Secretaría de Turismo de Tabasco y en 1995 fue coordinadora de Información Político-Electoral en el Instituto Electoral de Chiapas.

Mónica Fernández, tía de Fátima Bosch ı Foto: Especial

A mediados del año 2000, inició su colaboración en el Gobierno de Tlaxcala como Coordinadora General de Comunicación Social y Relaciones Públicas y del 2001 al 2005 como Representante del Gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México.

A partir de febrero del 2005 participó como coordinadora regional de la campaña para la Presidencia del CEN del PRD, y de mayo del 2005 a marzo del 2006 se desempeñó como Coordinadora de Asesores del Presidente del CEN del PRD.

En 2006 fue elegida diputada federal por el Distrito 6 de Tabascoa la LX Legislatura de ese año al de 2009.

En agosto del 2012 renunció al PRD para integrarse a MORENA, en ese año era movimiento y ya para el 2014 se convirtió en partido político.

En 2019 fue presidente del Senado de la República y en octubre de 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, la nombró directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado INDEP, cargo que desempeña en la actualidad.

Una tía orgullosa de Miss Universo

En recientes entrevistas que Mónica Fernández Balboa ofreció a medios, expresó que se sentía muy orgullosa de su sobrina por representar a México y por su triunfo en el certamen de belleza.