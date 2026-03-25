El próximo solsticio: Suiza, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical El próximo solsticio: Suiza es un drama chino que sigue la historia de una pareja que se casa a pesar de que él se está preparando para morir yendo a Suiza en un año por una condición que afecta su vida.

¿De qué trata El próximo solsticio: Suiza?

El próximo solsticio: Suiza sigue la historia de Aurora Herrera, quien en el solsticio de invierno se casó por sorpresa con Víctor Jiménez, el segundo hijo discapacitado de la familia Jiménez. La primera noche, él le confesó que planeaba morir en un año.

El próximo solsticio: Suiza ı Foto: Especial

Ella decidió entonces disfrutar el momento sin compromisos e, incluso, tener un hijo con él. Con el tiempo, ella iluminó su mundo gris y se volvió su salvación. En el día a día, surgió el amor mutuo. Este sentimiento obró el milagro: juntos, decidieron caminar hacia un futuro feliz.

¿Dónde ver El próximo solsticio: Suiza?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de FlickReels. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

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