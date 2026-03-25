Nunca quise renacer en la élite, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Nunca quise renacer en la élite es un drama chino en el que conocemos la historia de un hombre soltero que renace años atrás, nuevamente como un soltero de élite.

¿De qué trata Nunca quise renacer en la élite?

Nunca quise renacer en la élite sigue la historia de un soltero de élite Javier García renace en 2002, el día de su ingreso a la universidad. Con previsión funda un servicio de mensajería y aprovecha el auge del comercio electrónico, pero queda dividido entre Alicia Muñoz y su primer amor, Lucía Flores.

¿Dónde ver Nunca quise renacer en la élite?

Puedes ver todos los episodios de la serie que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Dramawave. Puedes ver los primeros capítulos de manera gratuita en la app antes de tener que comprar el resto de la historia. Es una serie exclusiva de la plataforma.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque pueden haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

Otras series

Rosas y riquezas: Secretos detrás del nombre: Sigue la historia de Laura Delgado y Javier Campos, quienes al crecer juntos prometieron casarse después de la universidad. Pero el día de su boda, mientras Laura espera fuera del Ayuntamiento con su vestido y un ramo en las manos, se da cuenta de que no es más que una burla que Javier usó para divertir a Viviana Luna.

La sustituta de quién: Valeria se encuentra atrapada en un torbellino de engaños y traiciones. A punto de casarse con Marco, descubre que él realmente ama a su hermana Camila y solo la utilizó como escudo para protegerla. Dolida, rompe con él y decide casarse con Alejandro, un hombre desconocido y ciego, buscando escapar del dolor. Sin embargo, Marco, al perderla, comprende que siempre la amó, aunque sus acciones contradicen sus sentimientos.