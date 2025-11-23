Tachan a Miss Venezuela de ‘falsa’ por apoyar críticas contra Fátima Bosch tras triunfo en Miss Universo

Tachan a Miss Venezuela de ‘falsa’ por apoyar críticas contra Fátima Bosch

Miss Universo 2025 sigue dando de qué hablar. Ahora, por una revelación de redes sociales que ha generado críticas en contra de Stephany Abasali, Miss Venezuela, quien apoyaba ataques contra Fátima Bosch, la ganadora de la reciente edición del certamen.

Y es que desde que Fátima Bosch se alzó con el triunfo de Miss Universo, en redes sociales no han faltado las críticas por parte de quienes acusan a la organización de cometer un fraude, pero pocos sospechaban que participantes como Miss Venezuela se sintieran del mismo modo.

Y es que Stephany Abasali quedó como segunda finalista del certamen, justo después de Veena Praveenar y Bosch, quien se convirtió en la ganadora. Esto sorprendió a muchos que esperaban que la venezolana se alzara como la ganadora.

Miss Venezuela celebra odio contra Fátima Bosch

A través de redes sociales, se han hecho virales los videos donde podemos ver los videos que se encontraban públicos a los que la mujer había dado un ‘like’ en la plataforma de TikTok.

En los videos, atacan directamente a Fátima o dicen que Venezuela o en todo caso Costa de Marfil, eran quienes merecían esa corona, en lugar de México. Esto se hizo rápidamente viral en redes sociales.

Stephany dejó un mensaje en su cuenta de Instagram donde aclaró: “Por falta de tiempo, especialmente ahora, me ayuda mi community manager. He visto que están circulando comentarios que no son ciertos”.

“Estoy bien agradecida y feliz con todo lo vivido en Miss Universe y con el honor de ser Reina de las Américas. Gracias por su cariño y por siempre cuidarme”, escribió.

A pesar de su excusa, el público en redes sociales no perdonó y en sus redes sociales realizaron comentarios en los que la acusan de haber sido falsa con Miss México. Te dejamos algunas reacciones: