El certamen Miss Universo 2025 llegó a su momento más decisivo con el anuncio del esperado Top 3, una selección que desató emoción y sorpresa entre el público presente en el Impact Challenger Hall de Tailandia y los millones de espectadores alrededor del mundo que sintonizan la transmisión en vivo.

Tras una competencia que estuvo repleta de desfiles impecables, discursos emotivos y una intensa ronda de preguntas, sólo tres candidatas lograron posicionarse como las máximas aspirantes a la corona. Estas finalistas se convirtieron en las protagonistas absolutas de la noche y marcarán la historia del certamen de belleza más popular de todos los tiempos.

Conoce aquí a las tres mujeres que están a un paso de convertirse en la más bella del universo este año.

Así quedó el top 3 de Miss Universo 2025

México: Fátima Bosch Tailandia: Veena Praveenar Singh Venezuela: Stephany Abasali

¿Cómo es la corona que se entregará a la Miss Universo 2025?

La corona de este año fue denominada Lumière de l’Infini (La luz del Infinito). Luce un diseño totalmente innovador frente a la corona de 2024, que estaba hecha de zafiros. En esta edición de Miss Universo, la joya busca simbolizar la fuerza, el brillo y el poder que cada mujer tiene.

Su diseño se inspira en la naturaleza de Asia: los rayos cubiertos de diamantes representan la luz y el calor del sol, mientras que los eslabones bañados en oro evocan la espuma del mar y el movimiento del viento. La pieza está creada en tonos dorados.

La corona incorpora también 23 perlas doradas, las cuales son consideradas las más finas y valiosas del mundo, mismas que son cultivadas en el Mar del Sur, principalmente en Filipinas e Indonesia, por la ostra perlífera de labio dorado. Su tamaño varía entre 10 y 13 mm, aunque algunas pueden alcanzar hasta 20 mm.