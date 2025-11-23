Fátima Bosch le pone su corona a fan y le canta ‘Las Mañanitas’ | VIDEO

Fátima Bosch mostró una vez más su humildad y buen corazón, al ponerle la corona de Miss Universo 2025 a una fanática que la recibió con mucha emoción. El momento no tardó en hacerse viral y desatar elogios para la modelo tabasqueña.

Hay que mencionar que en los últimos días, Fátima Bosch ha dado mucho de qué hablar, desde que el pasado jueves fue coronada como Miss Universo 2025, lo que desató rumores de un supuesto fraude en la organización.

A pesar de todo, la modelo ha recibido el cariño del público a nivel internacional y por ello, en un evento reciente en un hospital, donde se encontró con algunos seguidores que le mostraron su apoyo incondicional en medio de los señalamientos y críticas.

Fátima Bosch le pone su corona a una fan

En el video, podemos ver a una mujer vestida completamente de azul que abraza con gran emoción a Fátima, quien le corresponde mientras lleva en su cabeza la corona del certamen de belleza en el que se convirtió en ganadora.

Después de unas palabras llenas de emoción por parte de la fanática donde Bosch no la suelta por completo mientras la escucha con atención, la modelo se quita la corona para ponérsela a la otra mujer, quien reacciona con mucha emoción.

La desconocida estalla de felicidad y se lleva una mano a la boca mientras que le ponen la corona, donde muestra una amplia sonrisa antes de seguir incrédula y mostrar que tenía una hoja con la foto de Fátima cuando ganó como Miss México.

Todos reaccionan muy emocionados mientras la modelo abraza levemente a su seguidora e insiste en que el resto de los presentes celebren el momento cantando todos juntos.

Resulta que era el cumpleaños de la mujer de azul y ese fue el motivo por el que la Miss Universo le quiso regalar un momento muy especial, donde logró que varias personas cantaran ‘Las Mañanitas’.

Algunas de las reacciones virales por el momento de Fátima Bosch con una fan donde le canta ‘Las Mañanitas’ son las siguientes:

“Se puso la corona primero la doctora que miss Jalisco JAJA. Adoro los finales felices”

“Es especial Fátima. Súper sencilla, humanitaria”.

"Wow que lindo gente así con esa calidad de humanidad hace más falta en este mundo, te felicito Fátima nunca cambies por más grandes que logres ser“.

“Hermosa por dentro y fuera”.

“Con razón ganó. Es una mujer super realmente, auténtica, sencilla con un brillo super especial".