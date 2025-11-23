Pemex desmiente injerencia en triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió que haya influido en el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el certamen internacional Miss Universo por supuestos intereses de empresarios que firmaron contratos con la empresa estatal, como apuntaron medios nacionales.

A través de una tarjeta informativa, Pemex aclaró que “no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo”, por lo que descartó cualquier tipo de influencia en el triunfo de la mexicana, originaria de Tabasco.

Petróleos Mexicanos (Pemex), en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Reuters

Incluso, se refirió a la felicitación que publicó en días anteriores, la cual fue señalada por la prensa como una señal de la existencia de estos intereses. A propósito, aclaró que la congratulación “se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”.

En el mismo sentido, Pemex se refirió a los contratos que firmó con las empresas Servicios PJP4 de México y Soluciones Gasíferas del Sur, las cuales son propiedad de Raúl Rocha Cantú, quien, además, es presidente y copropietario de Miss Universo.

A propósito, Pemex aseguró que estos contratos, efectivamente, fueron firmados en 2023, pero se contrajo un compromiso por 11 meses, por lo cual, a la fecha de la celebración del certamen en el que Bosch resultó ganadora, no había ninguna relación vigente.

“Cabe señalar que a la fecha no se tiene ninguna relación contractual vigente”, abundó Pemex en su comunicado.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025. ı Foto: IG Fátima Bosch

La controversia de la supuesta influencia de Pemex en el triunfo de Bosch ocurrió después de que el exjuez del certamen Omar Harfouch acusara que éste estaba arreglado desde días antes, a causa del conflicto de interés descrito.

Por su parte, Raúl Rocha Cantú respondió a las acusaciones y compartió capturas de pantalla de conversaciones privadas que sostuvo con Harfouch, las cuales contradicen la versión del exjurado.

Finalistas de Miss Universo 2025. ı Foto: Miss Universo / Imagen TV

En los mensajes se aprecia que fue el propio presidente de Miss Universe Organization quien removió a Harfouch del panel de jueces, lo cual desmiente la afirmación de Harfouch de que había renunciado voluntariamente debido a presuntas presiones para favorecer a la mexicana.

“Omar Harfouch sólo buscaba sus dos minutos de fama", declaró Rocha Cantú, quien añadió que las únicas que pueden brillar “son nuestras Miss Universo alrededor del mundo".

La mexicana Fátima Bosch ganó el certamen Miss Universo el pasado viernes 21 de noviembre, lo cual la convirtió en la cuarta connacional en ganar este concurso internacional.

A pesar de la controversia, el triunfo de Bosch provocó reacciones de júbilo en México, de forma que, incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum lo celebró y reconoció a la originaria de Tabasco por ser una mujer que “alza la voz ante la injusticia”.

