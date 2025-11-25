Bernardo Bosch rechaza acusaciones en su contra tras polémica por Miss Universo

Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch Fernández — recientemente coronada reina de Miss Universo 2025 — rechazó las acusaciones que lo relacionan con irregularidades en su trabajo en Petróleos Mexicanos (Pemex) y con supuestos negocios vinculados al certamen.

En su misiva, Bosch Hernández recordó que tiene una trayectoria profesional de 35 años, de los cuales más de 27 los ha dedicado a Pemex.

Señaló que, tras recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), este tribunal anuló en noviembre de 2019 una sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública, al considerar que carecía de sustento legal.

Por su parte, subrayó que actualmente “no existe en mi contra ningún registro de inhabilitación o sanción en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados”.

En cuanto a las acusaciones de un presunto favoritismo hacia empresarios tras la coronación de su hija, Bosch Hernández explicó que conoció a Rocha Cantú apenas el 13 de septiembre de 2025, durante la final de Miss Universo México 2025, celebrada en Guadalajara.

Por lo tanto, aseguró, “todos los señalamientos sobre una supuesta relación de negocios son completamente falsos y ajenos a la realidad”.

Además, el padre de Miss Universo señaló que entre 2018 y 2025 ocupó el cargo de Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción, y aclara que dentro de sus funciones no estaba la revisión ni adjudicación de licitaciones o contratos, por lo cual descarta categóricamente haber favorecido a algún empresario.

Reafirmó su compromiso con su familia, con Pemex, con el país y con la población mexicana, y solicita respetuosamente que se corrijan las notas periodísticas que —según él— difundieron “trascendidos o afirmaciones falsas”.

El escándalo detrás del triunfo de Fátima Bosch

La controversia estalló tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 en la edición número 74 del certamen, celebrada en Tailandia.

Su victoria generó entusiasmo en México, especialmente en su natal Tabasco, pero también desató dudas acerca de la transparencia del concurso, en particular por los lazos familiares y laborales de su padre.

Algunas versiones señalan que esos vínculos habrían favorecido decisiones dentro de Pemex o en la organización del certamen, lo que motivó críticas y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.

Frente a ello, Bosch Hernández decidió emitir este comunicado. Al desmentir públicamente los señalamientos y exponer su historial, en busca despejar dudas sobre su actuación como servidor público.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL