El Gobierno de Guatemala anunció la revocación del acuerdo que otorgaba a Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano y propietario de Miss Universo, el cargo de cónsul honorario de dicho país en Toluca, México.

La medida, aseguraron las autoridades guatemaltecas, se aceleró tras las revelaciones sobre su presunta relación con el crimen organizado y el llamado huachicol.

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, es destituido como cónsul honorario de Guatemala

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala precisó a través de un comunicado difundido en redes sociales que la designación de Cantú como cónsul había sido realizada por la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).

TE RECOMENDAMOS: Filtran VIDEO de Blessd y Samantha Correa

La Cancillería agregó que la destitución se concretó en octubre, como parte de la evaluación periódica de los cónsules honorarios, debido al incumplimiento de las normas establecidas por Guatemala.

“Como parte de las evaluaciones que la Cancillería efectúa de manera periódica a los Cónsules Honorarios, se recibió un informe por parte de la Embajada de Guatemala en México indicando que la dirección del Consulado Honorario habría cambiado sin notificación ni autorización previa”, señala el Minex en la comunicación.

La decisión de destituir a Raúl Rocha Cantú, dijo la institución, se tomó considerando que ya existe una representación consular oficial en la Ciudad de México y que el regiomontano sólo estaba autorizado para ejercer funciones en Toluca.

“Esta destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó de manera inmediata”, se señala en el comunicado. Sin embargo, no se habla directamente de los señalamientos que indican que Rocha Cantú sería un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) de México por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible entre ambos países.

“Al respecto, cabe mencionar que los Cónsules Honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática”, añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala.

Además, se señaló que la labor de cónsul honorario es “llevada a cabo de manera ad honorem, de forma voluntaria y sin percibir salario”. Para finalizar, el Gobierno de Guatemala refrendó su compromiso “con la transparencia y la probidad”.

Hasta el momento, Raúl Rocha no se ha expresado al respecto.

MINEX informa sobre acuerdo de derogación del Sr. Raúl Rocha Cantú como Cónsul Honorario.#Comunicado 🔗 https://t.co/3jaXM1DRMQ pic.twitter.com/giU6OVDxT5 — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) November 27, 2025

¿De qué es presuntamente acusado Raúl Rocha, dueño de Miss Universo y excónsul honorario de Guatemala?