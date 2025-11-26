Sheinbaum: Que informe FGR de indagatoria de narco y huachicol contra Raúl Rocha

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que la Fiscalía General de la República debe informar sobre las investigaciones contra Raúl Rocha Cantú , dueño de Miss Universo.

“Lo tendría que informar la Fiscalía, ¿no? Si hay una investigación a esta persona tiene que informar la Fiscalía, hoy sale en un medio pero tiene que informarse”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera.

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la denuncia sobre Raúl Rocha Cantú debe ser independiente al triunfo reciente de Fátima Bosch, y pidió no quitar el mérito a la ganadora del certamen de belleza.

“Eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar, es distinto, quieren quitarle mérito. Más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene en el certamen”.

“Otra cosa muy distinta es este tema de esta persona y ahí si hay una investigación que se diga que hay una investigación y que se informe de parte de la Fiscalía”, agregó Claudia Sheinbaum este miércoles en Palacio Nacional.

Raúl Rocha propietario del certamen Miss Universo México y cónsul honorario de Guatemala en México, fue imputado por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible entre ambos países, de acuerdo con reportes de la prensa nacional y periodistas como Carlos Loret de Mola.

🔴🔴 Les puedo revelar en exclusiva que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 26, 2025

