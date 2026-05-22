FGR desmiente vinculación de hermanos Farías Laguna con homicidios de marinos y exfuncionaria

La FGR aseguró que no existen datos directos que relacionen a los hermanos Farías Laguna con los homicidios señalados.

La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió que haya atribuido a la presunta organización criminal liderada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, la muerte de tres marinos y una exempleada de la FGR en Colima.

Mediante un comunicado, la FGR desmintió la información que fue difundida este viernes por un medio de comunicación, y dijo que no se cuenta con ninguna imputación contra los Farías Laguna en este sentido.

Momento de la detención de Fernando Farías Laguna ı Foto: Especial

“[El Ministerio Público] no contaba con ninguna imputación que establezca que las personas señaladas hayan tenido participación en las muertes referidas“, explicó.

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La FGR precisó que la institución “no cuenta, hasta el momento, con datos directos que establezcan la posible participación de las personas mencionadas con la privación de la vida de diversas personas civiles y servidoras públicas".

Asimismo, subrayó que las aseveraciones en su contra “se basan en información de medios de comunicación y no en datos contundentes de las investigaciones".

Reporte periodístico vincula a los Farías Laguna con presuntos homicidios

Las víctimas que se habrían vinculado con la organización son el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; Magali Janet Nava Ramos, auxiliar B adscrita a la delegación de la FGR en Colima; el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, y el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

Todos habrían sido ejecutados por denunciar el funcionamiento de una red de huachicol fiscal que operaba mediante corrupción en aduanas nacionales para introducir ilícitamente hidrocarburos al país.

Al frente de dicha organización se señala al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, recluido en el penal del Altiplano, y al contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina a la espera de extradición a México.

Guerrero Alcántar, de acuerdo con los documentos que circularon, habría redactado una carta dirigida al entonces secretario de Marina en la que denunciaba que los Farías Laguna colocaban personas de su confianza en puestos clave dentro de las aduanas para operar su red criminal.

Por su parte, Magali Janet Nava Ramos fue privada de la vida en octubre de 2024, y el capitán Pérez Ramírez fue hallado sin vida en septiembre de 2025 en instalaciones de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas.

La FGR insistió en que sus investigaciones no respaldan tales imputaciones.

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