Imputan narco y huachicol a Raúl Rocha; dueño de Miss Universo se vuelve testigo protegido de FGR

Raúl Rocha Cantú, propietario del certamen Miss Universo México y cónsul honorario de Guatemala en México, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red criminal dedicada al tráfico de drogas, armas y combustible entre ambos países, de acuerdo con reportes de la prensa nacional y periodistas como Carlos Loret de Mola.

🔴🔴 Les puedo revelar en exclusiva que el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) November 26, 2025

La investigación federal, se precisó, identifica a Raúl Rocha Cantú como uno de los líderes de una organización que opera mediante el contrabando de hidrocarburos a través del río Usumacinta, para luego transportarlos en pipas desde Chiapas y Tabasco hacia Querétaro.

La carpeta de investigación se originó el 29 de noviembre de 2024, a partir de una denuncia anónima que detallaba nombres de colaboradores, nexos operativos y el presunto papel de Raúl Rocha Cantú como financiador de la estructura delictiva. El señalamiento incluía además el tráfico de armas desde Guatemala, destinadas supuestamente al Cártel de Jalisco Nueva Generación en Querétaro y a La Unión Tepito en la Ciudad de México.

Con base en esta información, la agente Yazmín Mayoral Marín, de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, solicitó el 6 de agosto una orden de aprehensión ante un juez federal de Almoloya de Juárez, por delincuencia organizada con fines de tráfico de narcóticos, armas e hidrocarburos. El juez se declaró incompetente y turnó el caso a un juzgador de Querétaro, según documentos obtenidos y consignador por la prensa nacional.

Fuentes federales confirmaron que, mientras un tribunal definía qué juez debía llevar el expediente, Raúl Rocha Cantú buscó un criterio de oportunidad ante la FGR, figura que permite obtener inmunidad penal a cambio de proporcionar información relevante, es decir, convertirse en testigo colaborador.

La solicitud de captura describe la estructura financiera de la organización. Señala que Jacobo Reyes León, alias Yaicob o El Licenciado, habría recibido millones de pesos de Rocha a cambio de información obtenida en la FEMDO. Añade que Daniel Roldán Morales, alias El Inge, sería el encargado de transferir utilidades y surtir estaciones de servicio con el combustible ilegal.

Los investigadores sostienen que los miembros de esta red cuentan con amplia solvencia económica y vínculos con autoridades de distintos niveles, lo que les ha permitido operar en ámbitos como el tráfico de hidrocarburo, la venta de narcóticos y el comercio de armamento de alto calibre.

En diciembre del año pasado, la Fiscalía intervino teléfonos relacionados con la denuncia y registró negociaciones sobre compra y venta de armas y combustible en Guatemala. El nombre de “Raúl Rocha” apareció en varias conversaciones, confirmándose su identidad en el “evento 256”, interceptado el 28 de diciembre.

La investigación señala que el combustible contrabandeado se almacenaba en dos predios ubicados en Querétaro, identificados como Quinta La Chingada y La Espuela. A Raúl Rocha Cantú se le vincula con este último debido a que, durante un cateo realizado el 22 de febrero, se aseguró un disco duro con un contrato de compraventa de acciones y de la propiedad —a nombre de BSE Combustibles, representada por él— firmado por Sergio Hurtado Perea y Sergio Guillermo Múzquiz Maldonado.

Ese mismo día, en un cateo en un domicilio de San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, la FGR encontró documentos que detallan aportaciones económicas atribuibles a Rocha por hasta 2 millones 100 mil pesos, así como cuentas utilizadas para depositar ganancias de la organización.

Raúl Rocha Cantú obtuvo la franquicia de Miss Universo México en noviembre de 2023, con derechos vigentes hasta 2028.

Tras la coronación de Fátima Bosch en Tailandia, el juez del certamen Omar Harfouch renunció públicamente y acusó a Raúl Rocha Cantú de presionar para favorecer a la tabasqueña por considerarlo “un buen negocio”.

El empresario también arrastra antecedentes de alto perfil. Fue propietario del Casino Royale de Monterrey, donde en agosto de 2011 un ataque armado provocó la muerte de 52 personas.

Adicionalmente, ha sido señalado de mantener vínculos comerciales con Bernardo Bosch, padre de Fátima Bosch, quien lleva más de 28 años laborando en Pemex.

Con la imputación formal, el caso continúa su curso en tribunales federales, mientras el futuro judicial de Raúl Rocha Cantú se tensa ante la posibilidad de que su solicitud de criterio de oportunidad avance o sea desechada.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR