Se derrumba túnel conectado a una toma clandestina en Acolman; hay 4 personas atrapadas

Se derrumba túnel conectado a una toma clandestina en Acolman, Edomex.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó el derrumbe de un túnel conectado a una toma clandestina en un inmueble ubicado en el municipio de Acolman, Estado de México.

El hecho dejó al menos 4 personas atrapadas, por lo que ya se coordina el rescate de los afectados.

“En coordinación con Protección Civil, se iniciaron labores de búsqueda y rescate de cuatro personas atrapadas, ajenas a la institución”, informó Pemex en un comunicado.

Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no ha dado a conocer si las personas atrapadas en túnel conectado a una toma clandestina siguen con vida o no.

Se prevé que las autoridades den a conocer más adelante el saldo de personas muertas o lesionadas por este accidente en Acolman, Estado de México.

Agregó que elementos de la Empresa Pública del Estado ya comenzaron con el cierre de las conexiones ilícitas del poliducto, a fin de evitar una tragedia mayor.

📍Atiende Pemex emergencia por derrumbe de túnel clandestino.



Tarjeta informativa: https://t.co/vm1WGbicge pic.twitter.com/5hM4tDZmIv — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 27, 2026

El aseguramiento de este túnel no es el primer caso que ocurre en Acolman, pues en el año 2024 se localizó un “mega túnel” de 85 metros dentro de una casa en San Bartolo, el cual estaba conducía a un ducto de Pemex.

Acolman es uno de los municipios del Estado de México con mayor incidencia de tomas clandestinas en los ductos de Pemex.

Muchas de estas tomas no solo extraen gasolina, sino también gas LP, lo que ha provocado frecuentes fugas e incendios en maizales y terrenos por donde pasan las líneas de la paraestatal.

En varios casos, las autoridades de emergencia se han visto obligadas a desalojar viviendas cercanas, debido a la acumulación de gas tras la inhabilitación de estas tomas clandestinas.

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JVR