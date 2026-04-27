Hay elementos de una posible colaboración extraoficial: Wendy Chávez sobre caso de agentes de la CIA en Chihuahua.

La titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio de “El Pinal” y la muerte de 2 agentes estadounidenses en Chihuahua, Wendy Chávez Villanueva, afirmó que existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial.

“Existen elementos en la investigación que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”, señaló.

4 personas se integraron a convoy contra narcolaboratorio; no portaban armas

Además, reveló que 4 personas se integraron al convoy ligado al desmantelamiento del narcolaboratorio en “El Pinal”, en el municipio de Morelos.

En conferencia de prensa, indicó que los dos agentes estadounidenses solo mantenían comunicación con el director de la Agencia Estatal de Investigación (AIE) y con el personal de seguridad que los resguardaba.

De esta forma, Wendy Chávez aseguró que la participación de los dos estadounidenses muertos y de las otras dos personas se mantuvo limitada y sin interacción operativa directa.

“De acuerdo con testimonios de elementos de la Agencia Estatal de Investigación desde el jueves 16 de abril, cuando el convoy sale de la ciudad de Chihuahua, se integraron al mismo cuatro personas no identificadas, vestidas de civiles sin armas, ni insignias distintivas de alguna corporación o agencia de seguridad”, detalló la titular de la Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio de “El Pinal”.

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JVR