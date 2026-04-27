Reportan quema de vehículos y tiendas en Nayarit tras detención de ‘El Jardinero’

Tras la detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, identificado como exjefe de seguridad del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se registraron disturbios en distintos puntos de Nayarit.

Al respecto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México contabilizó la quema de seis vehículos y del mismo número de tiendas, sin reporte de personas lesionadas ni fallecidas.

Asimismo, precisó que no se han registrado bloqueos carreteros en la entidad y desmintió información difundida en redes sociales sobre la supuesta suspensión de actividades escolares en Nayarit.

“... el Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene un despliegue operativo en la entidad. (...) Se exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y a no difundir rumores que generen incertidumbre", instó.

Tras los hechos registrados en Nayarit derivados de la detención de Audias “N”, alias “El Jardinero”, por parte de la @SEMAR_mx, se informa que el Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mantiene un despliegue operativo en la… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 28, 2026

Autoridades de los municipios de Tecuala y Ahuacatlán, dos de los puntos afectados, alertaron a la población sobre los hechos de violencia y pidieron evitar salir a las calles, así como permanecer en sus hogares.

Por separado, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero aseguró que Nayarit “se encuentra en plena paz” tras el operativo de este lunes 27 de abril.

A través de un mensaje en video, señaló que las casetas y carreteras operan sin afectaciones, y que otras actividades se desarrollan “en una dinámica normal”. Además, enfatizó que existe coordinación entre los gobiernos federal y estatal para garantizar la seguridad de residentes y visitantes en la entidad.

Previamente, el gobierno de Nayarit también descartó la suspensión de actividades escolares, aunque más temprano pidió a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares y evitar salir.

“Se exhorta a la sociedad a colaborar con las instituciones, privilegiando la calma, la responsabilidad social y la confianza en el trabajo coordinado de seguridad”, agregó.

Cae ‘El Jardinero’ en Nayarit

Más temprano, la Secretaría de Marina detuvo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, en el estado de Nayarit, identificado como exjefe de seguridad del fallecido líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con la SSPC, tras 19 meses de seguimiento e intercambio de información con agencias estadounidenses, el presunto líder criminal fue ubicado en una cabaña en inmediaciones de la comunidad del Mirador, resguardado por más de 60 civiles armados.

No obstante, ante el despliegue operativo, que incluyó más de 500 efectivos y diez aeronaves, los escoltas se dispersaron y personal naval logró ubicar a “El Jardinero”, quien intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo , sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales", destacó la SSPC.

La dependencia federal detalló que “El Jardinero” cuenta con una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego; además, desde 2024 enfrenta una orden de reaprehensión por homicidio en ese país.

En México, Audias Flores Silva es identificado como líder regional del CJNG en Nayarit, donde presuntamente coordinaba la producción y el trasiego de drogas.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

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cehr