Embajador Ronald Johnson reconoce a la Marina por la captura de ‘El Jardinero’ en Nayarit

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, el 26 de junio del 2025.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, como una acción relevante contra los cárteles del narcotráfico.

A través de la red social X, el diplomático afirmó que la captura del presunto cabecilla del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “representa un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia en nuestras comunidades”.

Johnson subrayó la importancia de acciones como la de este 27 de abril en Nayarit para que narcotraficantes “rindan cuentas”, y reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad.

“Cuando actuamos con determinación, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones bajo el liderazgo de Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum”. escribió.

La detención de Audias Flores-Silva, “El Jardinero,” un líder clave del violento CJNG, representa un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia en nuestras comunidades. Acciones como esta son esenciales para garantizar que quienes trafican drogas… pic.twitter.com/8K4IxTUFax — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 27, 2026

En otra publicación, el diplomático reconoció la “valentía y precisión” de la Marina durante la operación que derivó en la detención de “El Jardinero”, sin un solo disparo.

“Acciones como esta fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan a nuestras comunidades. Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones", agregó, al compartir un video del momento de la captura.

Reconozco la valentía y precisión de @SEMAR_mx en la operación que llevó a la detención de Audias Flores-Silva, “El Jardinero.” Acciones como esta fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan a nuestras comunidades. Juntos, logramos… https://t.co/WFngRhE4uh — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 27, 2026

Capturan en Nayarit a ‘El Jardinero’

Autoridades federales capturaron este lunes en Nayarit a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como objetivo prioritario por autoridades de México y Estados Unidos.

El operativo se realizó en inmediaciones de la comunidad El Mirador, donde la Secretaría de Marina desplegó una intervención tras 19 meses de investigaciones y el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

Marina arresta a ‘El Jardinero’ en Nayarit. ı Foto: Especial.

La captura de “El Jardinero” concluyó sin disparos, sin víctimas ni daños colaterales. Durante el operativo, se detectó que el sospechoso se resguardaba en una cabaña protegida por más de 60 hombres armados.

Debido a que la Marina desplegó 10 aeronaves y más de 500 efectivos navales, los escoltas del presunto líder criminal se dispersaron y las autoridades ubicaron a “El Jardinero” cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

La Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), sostuvo que la detención impacta directamente en la estructura operativa del CJNG y “representa un logro relevante en materia de seguridad”.

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cehr