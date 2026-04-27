Marina asegura casi una tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas; detienen a seis extranjeros

Aseguramiento de cocaína y detención de seis personas extranjeras frente a costas de Chiapas.

Elementos de la Secretaría de Marina aseguró cerca de una tonelada de presunta cocaína en aguas del océano Pacífico, a unos 120 kilómetros al noroeste de Puerto Chiapas, al suroeste del país.

Las autoridades federales también detuvieron a seis personas extranjeras y decomisaron 18 bultos con la droga, cuyo valor estimado supera los 349 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el sistema de vigilancia marítima identificó una embarcación menor “que realizaba movimientos no propios de la navegación civil” , lo que derivó en su seguimiento.

En altamar, unidades de superficie y aeronaves navales interceptaron la embarcación, equipada con tres motores fuera de borda. Durante la revisión, el personal de la Marina localizó los paquetes que contenían aproximadamente 904 kilogramos de cocaína.

La SSPC señaló que este aseguramiento “evita que miles de dosis de esa droga lleguen a las calles” , y representa una importante afectación económica para las organizaciones criminales que operan rutas marítimas en el Pacífico.

Tras la captura, los seis tripulantes quedaron a disposición del Ministerio Público federal, que definirá su situación jurídica, mientras las dependencias federales mantendrán patrullajes marítimos y aéreos en aguas nacionales “para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”.

Como resultado de trabajos de vigilancia marítima encabezados por @SEMAR_mx, en aguas frente a costas de Chiapas, se aseguró cerca de una tonelada de cocaína y fueron detenidas seis personas de nacionalidad extranjera a bordo de una embarcación menor.



Con esta acción se evita… pic.twitter.com/PEEf6OumrY — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 27, 2026

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cehr