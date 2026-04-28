Achacan caída en empleo al retiro de incentivos de EU

La caída en el número de empleos reportada en el primer trimestre del año fue atribuida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al retiro de incentivos que otorgaba Estados Unidos al sector automotriz y a conflictos internacionales.

Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que, entre enero y marzo, las cifras de empleo disminuyeron a 227 mil 155 puestos.

La mandataria detalló que una de las causas fue que el gobierno de Donald Trump decidiera no continuar con inyecciones de capital en la industria automovilística de exportación. Aunque esto no llevó, en todos los casos, a que se cerraran las plantas, sí se frenó la producción.

El Tip: Los sectores turístico, del comercio y de servicios digitales generan oportunidades laborales. La recuperación de la manufactura equilibra el impacto en otros sectores.

“¿Dónde hemos perdido algo de empleo? En el sector manufactura, en la industria; en particular en algunos sectores de la industria automotriz. Aquellos autos eléctricos que se fabricaban para exportación, porque el presidente Trump decidió ya no dar los incentivos que daba Biden para los autos eléctricos, y ahí hubo una disminución de la producción. No se cerró la planta, pero hubo una disminución de la producción, esencialmente”, detalló.

A esto se sumó el impacto que se ha registrado a raíz de la imposición de aranceles que decretó el gobierno estadounidense contra el sector siderúrgico.

A pesar de esto, aseguró que, en otros sectores como el de servicios, hubo un incremento: “Y algo en el acero, ahí sí por los aranceles. Son los dos sectores en donde se ha perdido algo de empleo; sin embargo, hay otros sectores de la manufactura que han aumentado y, particularmente, el sector servicios aumentó”.

Al ver la información de marzo del año pasado al mismo mes de este 2026, explicó, lo que se identifica es que ha habido un crecimiento significativo en los indicadores laborales, para lo que pidió al secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, y director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, al ofrecer información sobre el comportamiento del empleo en el país.