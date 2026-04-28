Golpe al CJNG: caen perfilado sucesor de El Mencho y su operador financiero

La detención de Audias “N”, El Jardinero, marcó un nuevo golpe en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a tan sólo dos meses de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El operativo federal se ejecutó este lunes en Nayarit y colocó bajo custodia a uno de los perfiles criminales más relevantes para México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa activa de cinco millones de dólares.

El Departamento del Tesoro de EU lo identificó como un importante narcotraficante extranjero y señaló que es uno de los comandantes regionales del CJNG. Además, aseguró que controla “grandes porciones del territorio del cartel a lo largo de la costa del Pacífico, incluyendo el estado de Nayarit”.

Audias “N”, tras ser detenido por elementos de la Secretaría de Marina, ayer. ı Foto: Especial

Autoridades confirmaron que el arresto derivó de un despliegue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), tras trabajos de inteligencia que se extendieron por 19 meses.

La intervención ocurrió en la comunidad de El Mirador, donde fuerzas federales cercaron al objetivo con apoyo aéreo y terrestre. “La operación fue realizada de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo”, señalaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

El Dato: A finales de 2024 y principios de 2025, Flores Silva forjó una alianza con Los Chapitos a cambio de compartir rutas de producción y tráfico de drogas.

La operación contó con la participación de más de 500 elementos, cuatro helicópteros, aviones de ala fija y unidades de transporte.

En el punto de resguardo del presunto líder, los mandos detectaron un esquema de seguridad con alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados. Pese a esa cobertura, los efectivos lograron ubicarlo cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, lo que permitió concretar su captura sin víctimas ni daños colaterales.

Flores Silva cuenta con orden de aprehensión vigente en territorio nacional y enfrenta una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Tras su aseguramiento, agentes federales lo trasladaron en avión a la Ciudad de México, a donde arribó después de las seis de la tarde.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacó el alcance del operativo, y sostuvo que “representa un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia en nuestras comunidades”. También subrayó la coordinación binacional como un factor decisivo.

EL GÜERO COnTA, luego de su captura por la Guardia Nacional en Jalisco, ayer. ı Foto: Especial

Tras la captura del líder regional, distintos puntos de Nayarit registraron episodios de violencia. Reportes preliminares registraron quema de vehículos, incendios en al menos seis tiendas y bloqueos en carreteras cercanas a Tecuala, municipio ubicado a 133 kilómetros al norte de Tepic. Habitantes alertaron sobre balaceras y presencia de unidades atravesadas en vialidades clave.

El Gabinete de Seguridad informó que los hechos no dejaron personas fallecidas ni lesionadas, aunque confirmó la destrucción de seis automóviles y seis establecimientos comerciales. En paralelo, autoridades estatales y municipales pidieron a la población resguardarse y evitar traslados no esenciales mientras continúan los operativos. “Mantengan la calma, resguarden a sus familias y eviten difundir rumores”, exhortó el Ayuntamiento de Tecuala.

La respuesta institucional incluyó patrullajes coordinados entre fuerzas federales, Guardia Nacional (GN) y corporaciones estatales en zonas limítrofes con Jalisco, así como vigilancia aérea en regiones estratégicas. Las autoridades insistieron en consultar únicamente canales oficiales ante la circulación de versiones no confirmadas.

Audias “N”, originario de Huetamo, Michoacán, consolidó su ascenso dentro del CJNG desde la década de 2000. Investigaciones lo ubican como operador clave en tareas de seguridad, coordinación de células armadas y supervisión de laboratorios de metanfetamina en varias entidades del país. También aparece en indagatorias por enfrentamientos con fuerzas de seguridad y control de rutas hacia la frontera norte.

Tras la muerte de El Mencho en febrero de 2026, su nombre cobró fuerza como posible sucesor dentro del CJNG. Ese perfil elevó su prioridad en las listas de búsqueda en ambos países.

Su captura abre un nuevo escenario en la disputa interna del grupo y refuerza la estrategia federal para debilitar su capacidad operativa.

DOBLETE EN UN DÍA. Fuerzas Especiales del Ejército y la GN también capturaron este lunes en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro “N”, alias El Güero Conta, señalado como presunto operador financiero del cártel y hombre de confianza de El Jardinero.

Las investigaciones lo vinculan con redes de lavado de dinero mediante empresas fachada y prestanombres, así como con la compra de bienes de alto valor e inversiones en la industria tequilera para encubrir recursos ilícitos.

En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que el arresto golpea de forma directa la base económica del grupo y forma parte de la estrategia federal para frenar sus fuentes de financiamiento.

Al detenido se le aseguró droga, armamento y un vehículo, los cuales se pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede en la ciudad de Guadalajara, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Capturan a Metro 9, un líder del Cártel del Golfo

› Por Elizabeth Hernández

Alexander “N”, alias Metro 9, identificado por autoridades como objetivo prioritario y posible líder de la facción Los Metros del Cártel del Golfo, fue detenido en Reynosa, Tamaulipas, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

La detención ocurrió durante la madrugada de este lunes, tras labores de inteligencia, lo que permitió reforzar de inmediato el despliegue de seguridad en la ciudad. El vocero de Seguridad de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, atribuyó la captura a un despliegue coordinado entre corporaciones estatales y federales.

“Se implementó un operativo y se logró la detención de Alexander ‘N’”, dijo el portavoz. Por separado, la Fiscalía General de la República (FGR) detalló en un comunicado que los efectivos federales “detuvieron a una persona, quien, presuntamente, es el líder de un grupo delictivo que opera en la entidad”.

El Dato: De acuerdo con reportes de seguridad, el detenido utilizaba el nombre de Carlos García Hernández como identidad alterna para intentar evitar su identificación.

La dependencia añadió que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Tamaulipas, solicitó y obtuvo de la autoridad judicial autorización para la ejecución de una orden de cateo, por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Permanentes y delitos contra la salud.

La investigación inició por una denuncia anónima, en la que ciudadanos hicieron del conocimiento del fiscal federal en la entidad que, en un inmueble ubicado en la colonia Vicente Guerrero en la Ciudad de Reynosa, personas armadas resguardaban narcóticos y armas de fuego.

ELEMENTOS de seguridad, durante la diligencia en el municipio tamaulipeco ı Foto: Especial

Información del Registro Nacional de Detenciones detalla que el imputado mide cerca de 1.70 metros, presenta complexión robusta, tez morena y cabello entrecano. Al momento de su captura vestía playera azul marino, pantalón de mezclilla y sandalias blancas, además de portar un tatuaje en el brazo izquierdo.

Durante el operativo, fuerzas federales aseguraron un fusil AK-47, tres cargadores, 97 cartuchos útiles, tres vehículos, una cuatrimoto y documentos con identidades falsas que presuntamente utilizaba para evadir controles.

El despliegue incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y autoridades estatales. Más de 200 elementos reforzaron la vigilancia tras la detención con el objetivo de asegurar la movilidad y las actividades cotidianas en la ciudad. El funcionario destacó que no se registraron elementos de seguridad lesionados ni civiles heridos.

Horas después de la captura, la reacción de grupos delictivos derivó en bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de Reynosa. Las autoridades reportaron que estos bloqueos se retiraron antes del amanecer y que la circulación quedó restablecida alrededor de las 04:00 horas. El vocero reconoció que este tipo de respuestas suelen presentarse tras operativos de alto impacto, aunque enfatizó la capacidad de respuesta institucional: “La coordinación interinstitucional es la clave para tener resultados efectivos y positivos”.

Reportes oficiales también señalaron daños a infraestructura de videovigilancia en varias zonas, en un intento por limitar el monitoreo de las autoridades. El Gobierno estatal reiteró que mantendrá operativos de vigilancia en la región fronteriza para prevenir nuevas reacciones y garantizar condiciones de seguridad.

Autoridades identifican a Los Metros como una facción del Cártel del Golfo con presencia en la zona fronteriza de Tamaulipas. Reportes de seguridad los vinculan con actividades como trasiego de drogas, control territorial y confrontaciones con grupos rivales en la región.

Interceptan 900 kilos de cocaína en mar de Chiapas

› Por Elizabeth Hernández

Una operación de la Secretaría de Marina (Semar) permitió asegurar cerca de una tonelada de presunta cocaína en aguas del océano Pacífico, al noroeste de Puerto Chiapas. El despliegue derivó en la captura de seis personas extranjeras y el decomiso de 18 bultos con droga, cuyo valor estimado supera los 349 millones de pesos.

La dependencia explicó que el sistema de vigilancia marítima detectó una embarcación con maniobras “no propias de la navegación civil”, lo que activó las alertas operativas y dio paso a un seguimiento puntual desde los centros de control.

A partir de esa señal, se coordinó el despliegue de unidades navales y apoyo aéreo para ubicar la ruta, confirmar la irregularidad en altamar y proceder a su intercepción. Unidades de superficie y aeronaves navales cerraron el paso y lograron interceptar la embarcación sospechosa. Durante la revisión, el personal localizó los paquetes que contenían aproximadamente 904 kilogramos de supuesta cocaína.

La intercepción ocurrió a 120 kilómetros de la costa en una zona utilizada de forma recurrente por redes de tráfico internacional para trasladar cargamentos hacia el norte del continente. La embarcación operaba con tres motores fuera de borda, una configuración común en este tipo de trayectos por su velocidad y capacidad para evadir controles.

PERSONAL de la Armada de México, al asegurar los paquetes de droga en altamar, ayer. ı Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad señaló que este aseguramiento “evita que miles de dosis lleguen a las calles” y representa un golpe económico relevante para las organizaciones delictivas que operan rutas marítimas en el Pacífico.

Tras la captura, los seis tripulantes recibieron notificación de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

La Semar sostuvo que mantendrá patrullajes marítimos y aéreos en aguas nacionales, con el objetivo de frenar el trasiego de drogas en rutas internacionales.