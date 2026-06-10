Temblor en México HOY 10 de junio: Noticias AL MOMENTO de sismos

Esta es la actividad sísmica en México HOY

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó los temblores registrados este 10 de junio, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0. Este es el reporte actualizado hasta las 08:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en todas las entidades de la República.

Previamente, la dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.0 a 176 km al suroeste de Tonalá, Chiapas aproximadamente a las 01:23 horas.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 176 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 10/06/26 01:23:12 Lat 14.67 Lon -94.51 Pf 10 km pic.twitter.com/P4eB20pS22 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 10, 2026

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 3.7 grados a 36 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 04:07 horas

Sismo intensidad 3.4 grados a 35 km al oeste de Cihuatlán, Jalisco a las 03:21 horas

Sismo intensidad 3.7 grados a 34 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 02:34 horas

Sismo intensidad 4.5 grados a 72 km al noreste de Santa Rosalia, Baja California Sur a las 00:46 horas

SISMO Magnitud 4.5 Loc 72 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 10/06/26 00:46:34 Lat 27.60 Lon -111.59 Pf 5 km pic.twitter.com/FZxxybuJfY — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 10, 2026

Sismo intensidad 4.0 grados a 58 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas a las 00:17 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 58 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS 10/06/26 00:17:26 Lat 16.95 Lon -94.18 Pf 138 km pic.twitter.com/eWFOtofUGC — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 10, 2026

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

Tu #MochilaDeEmergencia 🎒 puede hacer la diferencia. Manténla lista con documentos, linterna, medicamentos y batería portátil. ✔️



👉Tenla a la mano ante la aproximación de la #TormentaTropical #Boris en el Pacifico mexicano. pic.twitter.com/6F6tqXDPh6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 8, 2026

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LMCT