Sismo magnitud 5.2 con epicentro en Guerrero se percibe en CDMX; no suena alerta

Se registra sismo en CDMX sin que suene la alerta.

Un sismo magnitud 5.2 con epicentro en Ometepec, Guerrero, se registró la tarde de este viernes y se percibió en la Ciudad de México, aunque no sonó la alerta sísmica.

A las 14:55 horas, residentes de diferentes regiones de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) informaron, a través de medios digitales, haber percibido un sismo, sin haber escuchado el alertamiento.

Posteriormente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que el movimiento telúrico fue magnitud 5.2, y su epicentro se localizó 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 27 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:01 Lat 16.60 Lon -98.64 Pf 5 km pic.twitter.com/dpWO4qrvho — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026

Después, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico de la Ciudad de México informó que tomó conocimiento del movimiento telúrico, pero que “no ameritó aviso de alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación”.

A propósito, Myriam Vilma Urzua Venegas, titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, explicó que La Alerta Sísmica no se activó este día porque el epicentro se localizó a más de 300 km de la Ciudad de México, y no se superó la magnitud 6.0.

También dijo que su dependencia estableció comunicación con las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías; al momento, no se reportan incidentes por este sismo.

Según la funcionaria, la percepción de este movimiento fue muy ligera en la Ciudad

Mientras que el Metro de la Ciudad de México informó que activó el protocolo de revisión en las instalaciones, para descartar daños por el sismo.

“#AvisoMetro: Debido a sismo perceptible en la Ciudad de México, se lleva a cabo el protocolo de revisión de instalaciones en toda la red”, escribió el Metro CDMX en redes sociales.

#AvisoMetro: Debido a sismo perceptible en la Ciudad de México, se lleva a cabo el protocolo de revisión de instalaciones en toda la red. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 5, 2026

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