Sismos sacuden al Caribe mexicano

EN CANCÚN, turistas se concentran en puntos de reunión después del temblor

EN UN HECHO inusual, dos sismos sacudieron ayer la península de Yucatán, uno de ellos con epicentro frente a las costas de Cuba.

El primero, de magnitud 4.2, se registró por la mañana al noreste de Ticul, en el estado de Yucatán, y cimbró al estado y a ciudades de Quintana Roo como Cancún y Playa del Carmen. Ticul está localizada a 85 kilómetros de la capital del estado.

En Mérida, el sismo fue percibido en diversos puntos de la ciudad y provocó la evacuación preventiva de edificios públicos, comercios y centros hospitalarios.

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Los protocolos de seguridad se activaron en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY), y tanto el personal de salud como los pacientes fueron trasladados a la explanada del inmueble mientras se hacía una revisión de las instalaciones.

En Cancún, edificios de gobierno y hoteles de la zona turística tuvieron que ser desalojados de manera preventiva.

Dos horas más tarde, Protección Civil de Yucatán informó que se reportó un sismo de magnitud 6.1 frente a las costas de Cuba.

El movimiento telúrico se sintió en Mérida y también en la zona norte de Quintana Roo, particularmente en Cancún, donde también fueron desalojados algunos inmuebles.

Las autoridades señalaron que no se recibieron reportes de afectaciones estructurales ni personas lesionadas en los municipios aledaños