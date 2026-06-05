¿Por qué no sonó la Alerta Sísmica tras el sismo de HOY 5 de junio?

El sismo de magnitud 5.2 registrado la tarde de este viernes 5 de junio con epicentro en Ometepec, Guerrero, sorprendió a habitantes de la Ciudad de México y otras entidades del centro del país, quienes percibieron el movimiento sin que se activara la Alerta Sísmica en altavoces ni en teléfonos celulares.

A las 14:55 horas, residentes de diferentes regiones de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) informaron, a través de medios digitales, haber percibido un sismo, sin haber escuchado el alertamiento.

Tras el temblor, una de las principales dudas entre la población fue por qué no sonó el sistema de alertamiento, especialmente después de que en ocasiones anteriores sí se han emitido avisos preventivos para movimientos con magnitudes similares.

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SISMO Magnitud 5.2 Loc 27 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:01 Lat 16.60 Lon -98.64 Pf 5 km pic.twitter.com/dpWO4qrvho — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 5, 2026

¿Por qué no se activó la Alerta Sísmica?

La explicación está relacionada con los criterios técnicos que utiliza el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) para determinar cuándo un sismo representa un riesgo suficiente para activar la alarma.

De acuerdo con la información difundida por especialistas y autoridades, el movimiento telúrico registrado en Guerrero no alcanzó los parámetros necesarios para generar una alerta.

La estimación de energía detectada durante los primeros segundos del sismo no superó los niveles mínimos establecidos por el sistema para emitir un aviso preventivo.

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México explicó que la alerta no fue activada debido a una combinación de factores relacionados con la magnitud y la distancia del epicentro respecto a la capital del país.

Según la dependencia, el movimiento se originó a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México y no rebasó los criterios de activación previstos para este tipo de eventos.

Especialistas recuerdan que la Alerta Sísmica no se activa únicamente por la magnitud de un sismo. El sistema también analiza variables como la energía liberada, la ubicación del epicentro, la distancia a las ciudades alertadas y el potencial de generar afectaciones significativas.

Por esta razón, aunque el temblor fue perceptible en distintas zonas de la capital y del Estado de México, el SASMEX determinó que no era necesario emitir una alerta pública.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?

El Servicio Sismológico Nacional informó que el movimiento ocurrió a las 14:55 horas y localizó el epicentro a 27 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero. Minutos después del evento, autoridades federales, estatales y municipales activaron protocolos de revisión preventiva para descartar daños en infraestructura estratégica y servicios públicos.

Hasta los primeros reportes no se informaban afectaciones de consideración derivadas del movimiento telúrico.

¿Todos los sismos de magnitud 5 activan la alerta?

El caso de este viernes también sirve para aclarar una confusión frecuente entre la población: no todos los sismos superiores a magnitud 5 provocan la activación de la Alerta Sísmica.

Aunque la magnitud es uno de los elementos que se consideran, el SASMEX evalúa principalmente el nivel de peligro potencial que puede representar el movimiento para las zonas donde opera el sistema de alertamiento. Por ello, un sismo puede sentirse en la Ciudad de México sin que necesariamente se emita una alerta preventiva.

¿Por qué no sonó la alerta en los celulares?

El sistema de alertamiento por telefonía móvil funciona como complemento de la Alerta Sísmica tradicional. Esto significa que si el SASMEX no emite una alerta, tampoco se envía la notificación masiva mediante tecnología Cell Broadcast a los teléfonos celulares compatibles.

Por ello, los usuarios no recibieron ningún aviso en sus dispositivos durante el sismo registrado este 5 de junio, ya que el evento no cumplió con los criterios técnicos para activar el sistema de alertamiento.

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MSL