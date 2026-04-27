‘Esteban Moctezuma nos va a seguir ayudando’, afirma Claudia Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el actual embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se mantendrá con tareas dentro del Gobierno Federal cuando deje su cargo.

Con un video publicado en redes sociales y que la muestra al interior de Palacio Nacional, junto al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, la mandataria Federal externó un reconocimiento a Moctezuma por las tareas hechas como representante diplomático en el país vecino del Norte, en múltiples materias.

“Fíjense, les voy a contar algo, no sé si se acuerdan que iban a poner un impuesto muy alto a las remesas. Realmente fue trabajo de Esteban el que se haya reducido tanto este impuesto y, por supuesto, el trabajo que hemos hecho con Finabien para evitar que la gente pague este impuesto, pero gracias a Esteban se logró esta disminución muy importante y muchas otras cosas que ahora nos sigue ayudando”, remarcó.

No obstante, dijo que aún no anunciará a qué parte del gobierno se sumará. Asimismo, sostuvo la decisión de nombrar a Roberto Lazzeri como el nuevo embajador.

“Como ustedes saben, hace poco informé que Roberto Lazzeri se va de embajador a Estados Unidos y todavía no lo podemos decir, pero Esteban nos va a seguir ayudando”, declaró.

Platicando con el embajador Esteban Moctezuma y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores. Les comparto la charla. pic.twitter.com/rGyj1Z5CSE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 28, 2026

El aún embajador agradeció a la presidenta y retomando el trabajo hecho para evitar el gravado de las remesas. Destacó que cuando se organizaron reuniones en el senado estadounidense acudieron legisladores mexicanos representantes de todos los partidos, lo cual le representó una unión de los mexicanos.

“Ahora que menciona el tema de las remesas, me vino a la memoria que cuando organizamos las reuniones con el Senado estadounidense para que el Senado mexicano no fuera a verlas. Fueron representantes de todos los partidos. Sí, es cierto. Entonces, eso fue una muestra en Estados Unidos de que los mexicanos, cuando nos unimos en lo esencial, somos muy fuertes”, señaló el embajador de México en Estados Unidos.

En tanto el canciller también le agradeció el trabajo hecho y destacó la colaboración que se ha mantenido durante varios años.

Se dijo entusiasmado de continuar con las labores hacia el futuro.

“Agradecerle también todo su trabajo. Hemos sido colaboradores muy cercanos durante varios años y me entusiasma eh que tendremos una oportunidad de seguir trabajando en adelante”, concluyó.