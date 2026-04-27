Cae ‘El Güero Conta’, operador financiero del CJNG ligado a ‘El Jardinero’

Autoridades federales detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias “N”, alias “El Jardinero”, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también detenido este 27 de abril, pero en Nayarit.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), calificó la captura como “un golpe importante” a la estructura financiera del CJNG, al precisar que “El Güero Conta” es acusado de lavado de dinero a través de empresas fachada y prestanombres.

Asimismo, las autoridades lo señalan por la adquisición de aeronaves, embarcaciones, propiedades y ranchos, además de realizar inversiones en productoras de tequila , una de las principales industrias en Jalisco.

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional @Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.… pic.twitter.com/ZHUC4ob22s — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 28, 2026

Más temprano, la Secretaría de Marina detuvo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, en el estado de Nayarit, identificado como exjefe de seguridad del fallecido líder del CJNG, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

De acuerdo con la SSPC, tras 19 meses de seguimiento e intercambio de información con agencias estadounidenses, el presunto líder criminal fue ubicado en una cabaña en inmediaciones de la comunidad del Mirador, resguardado por más de 60 civiles armados.

No obstante, ante el despliegue operativo, que incluyó más de 500 efectivos y diez aeronaves, los escoltas se dispersaron y personal naval logró ubicar a “El Jardinero”, quien intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo , sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales", destacó la SSPC.

La dependencia federal detalló que “El Jardinero” cuenta con una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego; además, desde 2024 enfrenta una orden de reaprehensión por homicidio en ese país.

En México, Audias Flores Silva es identificado como líder regional del CJNG en Nayarit, donde presuntamente coordinaba la producción y el trasiego de drogas.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Desde mayo de 2025, la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas), ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera la captura de “El Jardinero”.

Asimismo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo sancionó, al señalarlo como responsable de controlar laboratorios clandestinos en la región centro de Jalisco y el sur de Zacatecas para la producción de metanfetaminas con destino a Estados Unidos.

También se le atribuye el control de laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas, avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros utilizados para trasladar cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica hacia México, y posteriormente a células de distribución en distintos estados de Estados Unidos, como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

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cehr