Fátima Bosch responde a ataques por ‘fraude’ en Miss Universo: ‘Ningún insulto apagará mi propósito’

Fátima Bosch ha enfrentado una serie de fuertes críticas y comentarios en redes sociales después de haberse convertido en Miss Universo 2025, pues personas de varios países acusan a la organización de haber cometido fraude y de favorecer a la mexicana.

La contundente respuesta de Fátima Bosch a las acusaciones de fraude

Una vez más, Fátima Bosch dejó ver que es una mujer que no duda en alzar la voz cuando siente que es el momento de hacerlo y esta vez, reaccionó a todas las críticas tras ser coronada Miss Universo, con tranquilidad y similar a cuando pidió respeto para las mujeres en su pelea con Nawat.

Ahora, fue a través de sus redes sociales que la modelo envió un mensaje a sus detractores, en el que dejó claro una vez más que se encuentra satisfecha y segura de lo que consiguió a través de su forma de ser y con la ayuda de Dios.

"Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que otros piensen de ti. Dios conoce tu corazón", escribió Bosch en su cuenta de Instagram, acompañada de una serie de fotos en Tailandia, donde la podemos ver con un vestido amarillo, su corona y banda de Miss Universo.

A través de sus historias en la red social, la mujer compartió una serie de infografías sobre los tipos de violencia. Después, compartió mensajes de diversas personas donde le desean la muerte a ella y a su familia.

“Estos son algunos de los mensajes que he recibido estos últimos días. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?“, cuestionó.

Fátima Bosch responde a ataques por ‘fraude’ en Miss Universo ı Foto: IG: @fatimaboschfdz

Siguió: “Gracias a Dios tengo mis valores firmes y mi autoestima, esto no me derrumba. Pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques y llegar a afectar su estabilidad mental y emocional”, señaló.

En ese sentido, Fátima aseguró que los ataques que recibe “no la definen”, a pesar de que sí es doloroso para ella recibirlos. “La violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad”, comentó.

“Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”, aseguró. “Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”, señaló.

Fátima Bosch aseguró que su plataforma será un espacio para visibilizar la violencia contra la mujer. Además, agradeció a quienes la apoyan y prometió que no buscará esconderse, sino enfrentar los ataques contra las mujeres durante su reinado en Miss Universo.

#EspectáculosVT🫅 "Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito. No voy a pedir permiso para brillar", @bosch_fatima, Miss Universe 2025 👑 alza la voz ante mensajes de odio por su triunfo #FátimaBosch @MissUniverse #Tabasco #México pic.twitter.com/j9of8xgVK4 — xevt - xhvt (@xevtfm) November 25, 2025