Renuncia a título en Miss Universo Costa de Marfil

Olivia Yacé, en la final de Miss Universo, el 21 de noviembre.

La modelo que ostentaba el título de Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, rompió con toda vinculación futura con la organización, resaltando que prefiere mantenerse firme a sus valores. La decisión se produce apenas días después de que la mexicana Fátima Bosch fuera coronada Miss Universo 2025, en medio de crecientes controversias.

El Tip: Algunos directivos de Miss Universo que se han solidarizado con Raúl Rocha son Julio César Prince, de Cuba, y Magali Febles, de República Dominicana y El Salvador.

A través de un comunicado en redes sociales, explicó que su renuncia es más que un gesto simbólico: “Debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”, declaró.

Asimismo, afirmó que apartarse de un “rol reducido” le permitirá dedicarse de lleno a lo que considera realmente importante: defender esos pilares.

TE RECOMENDAMOS: Cinta disponible en ViX William Levy le dice no a los estereotipos en la pantalla

La renuncia de Yacé se inscribe en un escenario más amplio de tensión. Varios actores de la industria han levantado la voz. Omar Harfouch, exjuez del certamen, denunció públicamente que hubo un jurado improvisado que preseleccionó a las finalistas sin la participación de los jueces oficiales, lo que, según él, socava la integridad del concurso. Por su parte, Raúl Rocha, copropietario de la Organización Miss Universo, calificó las acusaciones como oportunistas y negó cualquier manipulación.

Por otra parte, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que su Gobierno haya comprado el certamen de Miss Universo. “Evidentemente no, es falso; no hay que hacer caso de esas cosas”, expresó durante su conferencia.

Aprovechó para enviar una felicitación a la joven: “Nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen”.